В Ульяновской области продлили льготы для инвесторов

Ульяновские депутаты пролонгировали региональный закон о статусе особо значимых инвестиционных проектов. Его действие продлили до 2023 года.

Как пояснили в пресс-службе Законодательного Собрания Ульяновской области, утвержденные изменения затрагивают статьи закона, связанные с продлением срока реализации статуса особо значимого инвестиционного проекта на три года. Теперь этот статус может быть присвоен в период до 31 октября 2023 года. Присвоение статуса особо значимого инвестиционного проекта является одним из наиболее результативных инструментов содействия развитию региональной экономики. Бюджетная эффективность данной меры составляет 2,87, то есть каждый рубль предоставляемых инвесторам льгот приносит в региональный бюджет почти три рубля налогов.

Указанные изменения направлены на исполнение инвестиционного послания губернатора Ульяновской области, предусматривающего задачу максимального сохранения действующих льготных режимов, направленных на стимулирование инвестиций. Обладатели статуса особо значимого инвестиционного проекта имеют льготы по уплате налогов, зачисляемых в региональный бюджет. Ожидается, что до конца 2023 года объем налоговых поступлений от предприятий, реализующих инвестпроекты и обладающих особым статусом, составит порядка 7,7 миллиардов рублей, а в будущем году достигнет двух миллиардов рублей.

- Принятый закон будет способствовать привлечению в Ульяновскую область новых инвесторов, а значит, росту налогооблагаемой базы и увеличению доходной части бюджета, - отметил председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного Собрания Александр Чепухин.

В качестве примера он привел одну из известных международных компаний, которая пришла в Ульяновскую область и имела особый статус, сейчас она уже не пользуется налоговыми льготами и ежегодно приносит в казну порядка 1,2 миллиардов рублей.

Действующая система налоговых льгот в Ульяновской области позволяет инвестору экономить или возмещать до 40 процентов вложенных в проект средств, поскольку затрагивает практически все региональные налоги. Напомним, в этом году Законодательным Собранием Ульяновской области принят целый ряд решений в интересах инвесторов. Это принятие закона об инвестиционном налоговом вычете, который вступит в силу с 1 января 2020 года. Он распространяется на три категории: экспортеры региона, субъекты малого и среднего предпринимательства, а также компании, реализующие корпоративные проекты повышения конкурентоспособности в рамках программы минпромторга России. Размер принимаемых к вычету расходов определен на уровне 90 процентов затрат организаций.

С 2021 года инвестиционный налоговый вычет распространится на социальную сферу.

Кроме того, внесены изменения в региональный закон "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" в части защиты капитальных вложений, который устанавливает меры государственной поддержки, обеспечивающие стабильность налоговых условий. Нововведения гарантируют компаниям улучшение условий инвестиционной деятельности, отмены повышения налоговых ставок, установленных для инвесторов. В случае аннулирования на федеральном уровне предоставленных ранее налоговых льгот областное Правительство будет компенсировать расходы инвестора, которые тот понесет в связи с увеличением налоговой нагрузки.

Также определен правовой статус налогоплательщиков для участников специальных инвестиционных контрактов как отдельной категории. В соответствии с ним не требуется подтверждение статуса участника регионального инвестиционного проекта, что упрощает механизм получения льгот. Законодательные нормы гарантируют инвесторам стабильность ключевых параметров регионального законодательства в части, касающейся инвестиций. Ряд инициатив будут предлагаться для принятия на федеральном уровне. В первую очередь, это касается законопроекта о зоне свободной торговли в России.