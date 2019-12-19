В Ульяновской области вступит в силу закон о статусе педагога

С января 2020 года в Ульяновской области начнет действовать закон "О статусе педагога"

Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Морозов. Ульяновская область первой из регионов предложила принять такой документ, который в дальнейшем может стать основой для разработки федерального законодательства.

Как пояснила министра образования и науки Ульяновской области Наталья Семенова, в региональном законе максимально полно прописаны принципы и нормы профессиональной этики педагогических работников. В нем отражены права педагогических работников, условия обеспечения профессиональной деятельности, аттестации учителей, повышения квалификации, виды поощрения и меры социальной поддержки.

Повышение статуса педагогического работника является одним из приоритетов при реализации нацпроекта "Образование" и федерального проекта "Учитель будущего".

Предполагается, что у каждого педагога будет именное удостоверение и фирменный нагрудный знак. Закон наделяет педагогических работников правом первоочередности при обращении в государственные, муниципальные и деловые структуры и ведомства.

Новый закон дает право педагогическим работникам входить в состав координационных органов, рабочих групп, создаваемых по вопросам социальной сферы губернатором или правительством области. На региональном уровне вводятся особые категории для педагогов, обладающих наибольшим опытом, показывающих устойчивые значимые результаты в обучении и воспитании, активно повышающих свое профессиональное мастерство. Таких категорий три - "педагог-наставник", "педагог-методист" и "педагог-исследователь". Обладатели таких категорий будут получать существенную денежную выплату.

Также предусмотрены стажировки педагогов, при этом они сами смогут выбрать место обучения, например, всероссийский центр "Сириус". Финансирование будет осуществляться за счет областного бюджета.

Одной из составляющих закона стала поддержка наставничества. В региональном проекте "Учитель будущего" предусмотрен целый ряд мероприятий по развитию этого направления. Оределен конкретный показатель - 70 процентов педагогов в возрасте до 35 лет должны быть обеспечены различным формами поддержки и сопровождения в первые три года.

Как рассказали в региональном минобре, создан электронный ресурс "Наставник-73", на постоянной основе работает региональная школа наставников, разработан проект программы повышения квалификации, обеспечивающей формирование компетенций наставников.

Также в рамках реализации проекта "Учитель будущего" в 2021-2022 годах в Ульяновской области предусмотрено создание двух принципиально новых институтов. Это центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки уровня мастерства и квалификации.

Компетентно

Сергей Андреев, директор "Института развития образования":

- Уже сегодня необходимо начать работу по определению механизмов эффективной реализации этого закона. Прежде всего провести отбор претендентов на присвоение категории наставника, методиста, исследователя. Нужно понимать, что в образовательных организациях придется скорректировать планы и программы деятельности, чтобы создать условия для их работы. Конечно, потребуется создание переговорных площадок для обсуждения стратегии в этом направлении, изучения имеющегося опыта и трансляция лучших практик.

Елена Игонина, директор Октябрьского сельского лицея:

- Все изменения в образовательной деятельности требуют от педагога инициативности, творчества, нестандартного мышления. Учитель нового времени - это исследователь. Считаю, что педагог-исследователь должен заниматься практической и исследовательской деятельностью, направленной на научный поиск методов и способов совершенствования образования, обладать высоким уровнем профессиональной компетентности, активно включаться в инновационные процессы. Педагог-исследователь поможет своим ученикам стать конкурентоспособным в современном быстроразвивающемся мире. Такой педагог необходим школе.

Людмила Толстых, заместитель директора Ульяновского педагогического колледжа:

- В законе появилась долгожданная статья о категориях педагогических работников. Для педагогического колледжа тема наставничества особенно актуальна. Хотелось бы получить ответы на многие вопросы. Только ли молодые и начинающие работать педагоги могут быть наставляемыми? Или институт наставничества предполагает освоение новых прикладных компетенций более опытными педагогами под руководством мастеров-наставников? Должен ли наставник владеть набором техник для передачи опыта, где и как можно этому научиться? Думается, решить эти и другие вопросы могла бы ассоциация педагогов-наставников Ульяновской области. И одним из первых направлений ее деятельности могло бы стать создание регионального банка данных о наставниках и сфере их профессиональных интересов.