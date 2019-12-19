В ульяновском Заксобрании наградили участников "Гражданского диктанта"

На очередной сессии Законодательного Собрания Ульяновской области 18 декабря состоялось награждение победителей региональной акции "Гражданский диктант - 2019", приуроченной ко Дню Конституции Российской Федерации.

Напомним, в Законодательном Собрании эта традиция зародилась три года назад, когда впервые прошел "Гражданский диктант". Он проводится с целью повышения уровня знаний молодежи об основах правового устройства российского государства и развития интереса к его изучению. Организаторами "Гражданского диктанта" выступили базовая кафедра "Основы российского парламентаризма" при Законодательном Собрании региона и Молодежный парламент.

В этом году в первенстве на знание основного закона страны приняли участие команды из пяти образовательных учреждений высшего образования и восьми профессиональных образовательных учреждений Ульяновской области.

Согласно подведенным итогам диктанта, первое место среди вузов заняла команда Ульяновского государственного университета. Лучшей среди профессиональных образовательных учреждений стала команда Ульяновского социально-педагогического колледжа.

Ранее участники акции признались, что специально готовились к ней вместе с преподавателями, поэтому у них задания не вызвали особых трудностей.

- В этом семестре у нас была дисциплина "Правоведение", и тех, кто хорошо сдал экзамен, отобрали в команду. Вместе с преподавателями мы заранее внимательно изучали и разбирали Конституцию - основной закон страны, который должен знать каждый гражданин и опираться на него в жизни, - пояснил Ярослав Капитонов.

Председатель Законодательного Собрания Валерий Малышев вручил капитанам команд дипломы и памятные подарки.

Организаторы региональной акции поблагодарили координаторов из победивших образовательных учреждений Марину Кадничанскую, доцента кафедры социологии и политологии УлГУ и Людмилу Хрусталеву, преподавателя философии УСПК, за высокий уровень знаний учащихся об основах правового устройства российского государства и развития интереса к их изучению.

Компетентно

Елена Долгова, заведующая базовой кафедрой УлГУ "Основы российского парламентаризма" при Законодательном Собрании Ульяновской области:

- В этом году мы решили отойти от традиционного формата акции "каждый за себя" и провели ее в виде командных соревнований. Надеюсь, что "Гражданский диктант" поможет лучше изучить Конституцию нашим студентам и еще раз напомнит, что знать свои права и обязанности необходимо каждому гражданину.