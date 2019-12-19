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19.12.2019 12:08
Проект: В регионах

Более 900 мероприятий прошло в Приангарье в Год театра

Текст: Екатерина Вострикова
Более 900 мероприятий состоялось в рамках Года театра в Иркутской области. Его итоги подвела министр культуры и архивов региона Ольга Стасюлевич.
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области

- В Иркутской области Год театра стал прорывным - мы смогли значительно продвинуть этот вид искусства в нашем регионе. Мероприятия затронули как профессиональные учреждения, так и любительские коллективы - студенческие, школьные, работающие на разных предприятиях. В течение этого года мы видели, каким может быть театр в Иркутской области, и приложим все усилия для сохранения и роста этого уровня, - сказала Ольга Стасюлевич.

Она подчеркнула, что мероприятия в рамках Года театра из регионального бюджета было выделено 386 миллионов рублей, кроме того 41,2 миллиона Иркутская область получила из федерального бюджета.

В 2019 году в областных театрах было поставлено 33 новых спектакля, пять из них - в рамках федерального проекта "Культура малой Родины". На гастроли по региону из регионального бюджета было выделено 9,5 миллиона рублей. Артисты областных театров побывали в девяти муниципальных образованиях, показали там более 30 спектаклей. Их посетили более шести тысяч человек. В рамках федеральной программы "Большие гастроли для детей и молодежи" в Иркутске выступил Ивановский областной театр кукол. В рамках обменных гастролей Черемховский драматический театр побывал в Уссурийске, театр юного зрителя - в Севастополе, театр кукол "Аистенок" - в Иваново, Братский театр кукол "Тирлямы" - в Нерюнгри (Республика Саха (Якутия).

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
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Значительные средства - 280 миллионов рублей, - были направлены на ремонт и приобретение оборудования для областных театров. Так, в Иркутском областном музыкальном театре установили противопожарный занавес, стоимостью 16 миллионов рублей, провели текущий ремонт, создают камерную сцену с зрительным залом на 200 мест. В драматическом театре установили современную звуковую систему стоимостью 56 миллионов рублей. В театре кукол "Аистенок" отремонтировали фасады, перекрытия и 90 процентов всех помещений. В зрительном зале поставили новые кресла, обновили театральный занавес, а над сценой установили колосники, необходимые для смены декораций, подъема и спуска занавеса, светового и звукового оборудования. Капитальные и текущие ремонты провели в Черемховском драмтеатре имени Гуркина и в Театре юного зрителя имени А. Вампилова.

Году театра в Иркутской области было посвящено 19 фестивалей, среди которых такие известные, как Международный музыкальный фестиваль академической музыки "Звезды на Байкале" и Фестиваль современной драматургии им. А. Вампилова. Впервые проведены Фестиваль русской оперы и Международный фестиваль спектаклей для детей и подростков "Байкальский талисман". Областные театры принимали участие в фестивалях во Франции, Южной Корее, а также в российских городах: Омске, Рязани, Москве.

Специальная программа в рамках Года театра была реализована для любительских театров, в Иркутской области 606 таких коллективов, их участниками являются более девяти тысяч человек. Для них провели летнюю театральную школу, обучающие мастер-классы, а также семь фестивалей, среди которых "Театральная весна на БАМе", "Каждому селу свой театр", "Театральная осень на Байкале", "Театральная деревня".

Из регионального бюджета впервые были выделены средства на поддержку проектов в сфере театрального дела. Общий размер субсидии составил пять миллионов рублей. Эти деньги были распределены между 10 проектами, среди которых - создание театральных постановок, выставок, проведение фестивалей.

Год театра в Иркутской области завершился Байкальским театральным форумом "Региональный театр: проблемы, перспективы и точки роста" в рамках которого состоялось более 40 лекций, тренингов, мастер-классов и круглых столов по различным направлениям. Общее количество участников форума составило более 1000 человек. Такое большое обучающее мероприятие для работников театра в Иркутской области состоялось впервые.

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