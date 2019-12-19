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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Буренки ждут дойки и в будни, и в праздники

Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 287(8045)
В фермерском хозяйстве "Горячий ключ" бывшего летчика Юрия Щербака выходных и праздников не бывает. "31 декабря наш собственный магазинчик от фермы всегда работает, - рассказывает он. - О каком выходном может идти речь, если в этот день самая торговля? Месячную выручку можно сделать. Поэтому будем торговать до 21.00. А трех часов для того, чтобы накрыть стол, встретить Новый год и загадать желание, вполне достаточно. А планов у нас на новый год громадье: и увеличить производство молока собираемся, и торговать племенным скотом. Поэтому отдыхать некогда".
Пластмассовая корова, в отличие от живой, готова ждать хозяина неделю. Фото: REUTERS Пластмассовая корова, в отличие от живой, готова ждать хозяина неделю. Фото: REUTERS
Пластмассовая корова, в отличие от живой, готова ждать хозяина неделю. Фото: REUTERS

Ежедневно ферма Щербака производит семь тонн молока. Останови одну дойку - сразу 210 тысяч рублей убытков. А если после этого коровы заболеют, можно и разориться. Если буренку не подоить вовремя, это для нее уже стресс, который может привести к снижению надоев. Кроме того, молоко и молочные продукты ежедневно поступают в торговые точки города и области. Не привезешь - сети выставят штраф, а могут и вовсе отказаться от сотрудничества. А семь тонн молока - это 7000 литров молока в тетрапаках на прилавках магазинов или почти 250 килограммов отборного творога.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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На ферме содержится 1500 голов скота, треть из них - высокопородное дойное стадо. А еще в хозяйстве выращивают зерно, корма, производят мясо, сливочное и растительное масла.

"Кормить и доить коров необходимо два раза в день, они праздничных календарей не ведут, - говорит Юрий Щербак, - поэтому несмотря на то, что доильный зал у нас полностью автоматизирован, ежедневно на ферму выходят 50 человек по скользящему графику. Если у кого-то рабочий день выпадает на праздничный - мы по закону оплачиваем его в двойном размере".

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