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19.12.2019 19:19
Проект: В регионах

Нацпроекты - это вещь!

Что появилось в СФО благодаря федеральным программам с миллиардным бюджетом
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Больше половины россиян ничего не знает о национальных проектах - к такому неожиданному выводу пришли аналитики Национального агентства финансовых исследований, проведя масштабный соцопрос.

По данным социологического исследования (погрешность не превышает 3,4 процента), 44 процента россиян слышали о национальных проектах, из них хорошо осведомлены о них только семь процентов, а 37 процентов знают о них в общих чертах. 55 процентов респондентов узнали о нацпроектах только во время опроса.

Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости
Каких результатов ждут от национальных проектов сибирские регионы

Информированность жителей страны о национальных проектах социологи теперь будут изучать системно, отслеживая ситуацию в динамике. А мы решили помочь сибирякам побольше узнать о конкретных результатах капиталоемких федеральных программ. На страницах выпуска - о том, что уже сделано в регионах в рамках национальных проектов.

Поставки лесопожарной техники

В 2019 году Сибирский федеральный округ стал лидером в стране по поставкам в лесничества новой лесопожарной техники в рамках национального проекта "Экология". На территорию округа поступило 232 единицы спецтехники - это вахтовые и пожарные автомобили, вездеходы, лесопатрульные комплексы, тралы, колесные и гусеничные тракторы, бульдозеры, моторные лодки, седельные тягачи. Больше всего спецтехники получили Красноярский край, Тыва и Хакасия (по 29 единиц), Омская область (27), Республика Алтай и Кемеровская область (25).

Строительство и реконструкция объектов здравоохранения

- радиологического корпуса республиканского клинического онкологического диспансера в Хакасии (срок завершения строительства - 2022 год);

- хирургического корпуса Томского онкологического диспансера (срок завершения строительства - 2021 год);

- пристройки республиканской больницы в Горно-Алтайске (срок завершения строительства - 2021 год);

Общий объем финансирования в рамках национального проекта - двенадцать миллиардов рублей.

Организация современных научно-образовательных центров

Национальный проект "Наука" предполагает, что в России к 2021 году появится пятнадцать научно-образовательных центров мирового уровня. Первые пять пилотных регионов уже определены, и в их число вошла Кемеровская область. Остальные десять регионов для создания НОЦ будут отобраны в результате конкурса. К участию в нем готовятся Новосибирская и Томская области, Красноярский край, а также Иркутская область.

Прямая речь

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

- Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы - это все наши с вами вопросы, а не граждан, которые ожидают конкретных результатов. Люди должны видеть, что идет процесс, он позитивный и приводит к этим результатам. Нужно предъявлять людям плоды своей работы, те самые понятные и осязаемые изменения, которые улучшают жизнь российских семей, каждого человека.

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