Где взять средства на выполнение программы капремонта в Кузбассе

В Кузбассе новый тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов позволил вывести из категории неокупаемых почти двести объектов. Но удастся ли отремонтировать все, включенное в региональную программу?

Программа рассчитана на тридцать лет. До 2043 года в том или ином доме за счет взносов собственников должно быть выполнено пять или шесть видов работ (в зависимости от наличия либо отсутствия лифта). В минимальном перечне: ремонт кровли, фасада, фундамента, внутренних инженерных коммуникаций, включая системы водо-, теплоснабжения и канализации.

- В 2014-м при одной из самых маленьких в стране сумм взноса в областную программу попало всего 84 дома. Но совсем скоро их количество стало исчисляться сотнями, а в планах на 2020 год оно превышает тысячу. И поскольку изначально был установлен тариф 3,9 руб-ля, мы получили ситуацию, при которой реализовать программу было просто невозможно, - отмечает сопредседатель регионального штаба ОНФ, зам-председателя областного Законодательного собрания Юрий Скворцов.

Между тем оказалось, что в регионе почти две сотни многоквартирных домов, где и при тарифе 4,13 рубля даже стопроцентный сбор взносов не гарантирует выполнения и одного вида ремонта.

- Получилось, что мы обманываем людей: деньги собираем, а приступить к ремонту не можем, - сделал вывод начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев.

Но после широкомасштабной разъяснительной работы с населением тариф на капремонт в Кузбассе в сентябре 2019-го увеличили до 6,71 рубля (при уровне собираемости взносов около 90 процентов). Как уточнил исполняющий обязанности гендиректора областного Фонда капитального ремонта Руслан Галимов, это позволит реализовать региональную программу в более полном объеме - отремонтировать и те самые "неокупаемые" дома.

Действующий тариф дает возможность выполнить на каждом из объектов в среднем 2,8 вида работ. Однако рассчитываться за крышу или фасад, по прикидкам экспертов, жильцам условного дома придется лет тридцать. А как же все остальные работы?

- К сожалению, в 1990-2000 годы жилфонд в России оставался на втором плане, и хроническое недофинансирование сферы ЖКХ привело к ухудшению состояния многоквартирных домов. А ведь это вопрос безопасности: дом сначала ветшает, а потом становится аварийным, - отметил Юрий Скворцов. - По-этому тариф снова придется увеличивать. Когда он будет на уровне одиннадцати-двенадцати рублей, то хотя бы два вида работ удастся выполнить до 2024-2025 года в 14 700 домах, включенных в программу. Если же тариф останется прежним, то надо честно сказать собственникам: вы заплатили за это, а на остальное нужно дополнительное финансирование. Чтобы через пятнадцать лет не пришлось платить гораздо больше. Собственники жилья сегодня вправе самостоятельно увеличить размер взноса (а значит, и капитализацию собственной недвижимости). Такие примеры в регионе есть.

На увеличение тарифа пошли жильцы практически всех многоквартирных домов в Кемеровском и Прокопьевском районах. Есть среди них и те, кто аккумулирует "капитальные" взносы не в фонде, а на спецсчете своего многоквартирного дома.

В свою очередь Юрий Скворцов напомнил про дома, "зависшие" в программе капремонта с 2017 года. Ни один подрядчик на эти объекты так и не зашел: кому интересно работать по расценкам, не отвечающим рыночным реалиям?

- Когда выяснится, почему эти дома не отремонтированы, регион будет вынужден увеличить взносы, - уверен Олег Ивлев. - Кстати, это можно сделать и путем софинансирования капремонта муниципалитетами. Скажем, в Междуреченске на ремонт кровель десяти много-этажек администрация готова выделить из средств местного бюджета по 120-130 тысяч недостающих рублей. Проводить разъяснительную работу с собственниками жилья и частично оплачивать капремонт из казны намерены и власти Юрги. Мы уже год обсуждаем разные варианты с главами территорий.

В муниципалитет следует обращаться и по поводу переноса капремонта дома на более ранний срок. Межведомственная комиссия обязана согласиться либо отказать собственникам или представляющей их интересы управляющей компании в течение двадцати дней. При этом заявление должно быть обоснованным, а собираемость взносов по дому - не менее восьмидесяти процентов.

Так что областная программа капремонта актуализируется каждый год с учетом 34 муниципальных программ. В то же время, по словам экспертов, еще не все главы муниципальных образований понимают механизм работы фонда капремонта, какую сумму взносов собирает на их территории, будет ли выполнена намеченная программа.

- А это уже, мягко говоря, халатность, - уверен Юрий Скворцов. - Областное правительство поддержало предложение ОНФ - создать межведомственную комиссию, которая бы изучала и контролировала сбор и расходование средств фонда капремонта на местах. И не нужно забывать, что более полутора миллиардов рублей в год в капитальный ремонт многоквартирных домов сегодня вкладывает население области. Это крупнейший инвестор в жилой фонд, и отношение власти к нему должно быть соответствующим, как и помощь. Каждый вложенный рубль нужно использовать эффективно, обращая внимание на качество работ при увеличении тарифов. Но когда это будет - вопрос.

Под вопросом до сих пор и увеличение собираемости взносов на капремонт с собственников нежилых помещений в многоквартирных домах. Эти выпадающие доходы за время реализации областной программы уже вылились в приличную сумму. Благо, впервые за пятилетку (после того, как областное законодательство привели в соответствие с федеральным) Кузбасс может претендовать на бюджетную компенсацию выпадающих доходов, образующихся из-за того, что от уплаты взносов на капремонт освобождены собственники жилья, которым более семидесяти лет. В 2020 году за льготников в фонд будет внесено 68 миллионов руб-лей, включая тринадцать миллионов из средств областного бюджета. Кроме того, в регионе действует механизм компенсации расходов на капремонт для ветеранов труда, многодетных семей, реабилитированных жертв политических репрессий, а также работников сферы культуры, соцзащиты и здравоохранения, проживающих в многоквартирных домах в сельской местности.

Тем временем

Есть еще одна проблема, требующая государственного решения, - это ветхие дома, не признанные аварийными. Сносить их в ближайшие годы никто не собирается, поэтому жильцы продолжают платить взносы на капремонт.

- Включение ветхих домов в программу, с одной стороны, не дает им рухнуть, с другой - улучшает состояние, оттягивая сроки сноса, - поясняет начальник областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Олег Ивлев. - Сейчас на федеральном уровне продолжаются изучение опыта и поиски оптимальных решений. Были предложения сформировать отдельную программу. Есть же еще и ветхое жилье, принадлежащее муниципалитетам. К тому же очень часто у домов, которые в свое время строили и обслуживали промышленные предприятия, отсутствует какая-либо техническая документация. Поэтому инженерные решения, применявшиеся при их возведении, сегодня реализовать невозможно.