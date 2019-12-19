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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Глава Республики Алтай поручил чиновникам открыть странички в соцсетях
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Республика Алтай)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин, являющийся активным пользователем социальных сетей, обязал местных чиновников последовать его примеру.

- Считаю это необходимым шагом для повышения ответственности руководителей всех уровней, - заявил Хорохордин. - Каждый должен иметь возможность обращаться к представителям власти напрямую, используя современные технологии. Только так можно выстроить открытый и честный диалог между органами власти и населением.

Фото: iStock
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Корреспондент "РГ" решил проверить оперативность самого губернатора, написал ему вопросы в директ Instagram и в комментариях и ждет ответа уже второй день. Конечно, вполне возможно, что главе региона не до журналистов. Ведь на инициативу Хорохордина уже в первый день откликнулось около сотни жителей Алтая, обрадовавшись возможности поговорить о наболевшем с ним лично. Алтайцы жалуются в "виртуальную" приемную на плохие дороги, некачественную уборку снега и гололед. Сообщают о том, что на Алгаире в селе Майма за неделю уже третий раз отключают электроэнергию, а в онгундайской ЦРБ невозможно записаться на прием к врачу через портал госуслуг. Жители села Черный Ануй обеспокоены тем, что их участковую больницу переводят на стационар. Что говорить - нерешенных проблем в Республике много.

Однако в ходе дискуссии выяснилось, что далеко не во всех муниципальных образованиях есть интернет.

"В соцсетях можно многое обсудить, минуя бюрократию, - комментируют инициативу главы жители Республики. - Была бы только еще от этого эффективность, в виде обратной связи".

Надеемся, что губернатор Хорохордин все-таки это прочитает.

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