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19.12.2019 11:23
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Текст: Джамбулат Хатуов (первый заместитель министра сельского хозяйства РФ)
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8044)
Комплексный подход к развитию сельских территорий становится основным трендом в АПК. Это и производство, и экспорт с импортом, и современная комфортная инфраструктура. Нам всем хочется, чтобы маржинальность, доходность, рентабельность и заработная плата аграриев росли, а условия проживания становились лучше. А это в первую очередь зависит от объема и качества произведенной сельхозпродукции.
Фото: Татьяна Кравченко
Нужны ли региональным экспортерам зонтичные товарные знаки

Долгое время сельское хозяйство стагнировало. Программа господдержки АПК, инициированная президентом страны, за десять лет показала свою эффективность. Следующий этап - развитие экспортного потенциала.

Результаты уходящего года свидетельствуют о том, что аграрный бизнес Сибири к этому готов.

В прошлом году на Новосибирском агропродовольственном форуме мы говорили о потенциале производства зерновых в СФО в 25 миллионов тонн в год. Сегодня производим чуть более пятнадцати миллионов. Есть куда расти. Появилось понимание того, что средняя урожайность в ближайшие пять лет должна повышаться теми темпами, которые обеспечат конкурентоспособность на международных рынках. Последние десять лет Россия полностью обеспечивает себя зерном - при внутреннем потреблении 78-79 миллионов тонн в этом году мы получили 120 миллионов. Разница - наш экспортный потенциал.

Выступая на агропродовольственном форуме, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что у региона, который и так является одним из лидеров в СФО по росту объемов сельхозпроизводства, еще есть резервы. Но он говорил и о проблемах, которые касаются каждого субъекта федерации.

На федеральном уровне это тоже понимают. По инициативе минсельхоза РФ подготовлен ряд дополнительных стимулирующих мер господдержки, который будет действовать со следующего года. В частности, это единая субсидия.

Для повышения плодородия предусмотрено возмещение затрат на раскисление почв. В следующем году из средств федерального бюджета на эти цели будет выделен один миллиард рублей. В СФО 6,2 миллиона гектаров требует раскисления. Мы рассчитываем, что регионы включатся в эту масштабную работу, от которой зависит эффективность использования минеральных удобрений, а значит, и урожайность зерновых.

Минсельхозом России разрабатываются дополнительные преференции для систематического применения удобрений, в первую очередь минеральных. Перед региональными органами управления АПК стоит задача - обеспечить их доступность, в том числе за счет льготного кредитования. Мы постоянно мониторим цены и объемы закупки минеральных удобрений сельхозпроизводителями.

В российском АПК много уже сделано - заложены основы, отрабатываются механизмы поступательного развития. Думаю, иностранные партнеры, которые активно принимают участие в проводимых у нас агрофорумах, понимают, что партнерство Россией выгодно по всем направлениям.

Экономика ВЭД Экономика АПК Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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