Игорь Кобзев вручил сертификаты на жилье сельским семьям

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вручил 14 семьям свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. Всего до конца года выплаты получат 217 семей из 23 муниципальных образований региона, в том числе впервые - жители Слюдянского района. Мероприятие реализуется в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

- В этом году регион получил из бюджета Российской Федерации беспрецедентный объем средств на это направление. Благодаря этому в марте 2019 года были выданы свидетельства 259 семьям на общую сумму более 280 миллионов рублей. Недавно на уровне федерации было принято решение о выделении нашему региону дополнительно 151,3 миллиона рублей, общая сумма с учетом регионального софинансирования составила 192 миллиона рублей. Таким образом, в уходящем году средства получат 476 семей, - отметил врио главы области.

Игорь Кобзев напомнил о том, что в 2019 году заканчивается действие федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий". Но с 2020 года начинается реализация новой федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий", при разработке которой были учтены и предложения правительства Иркутской области.

- Сегодня мы активно включились в работу над региональной составляющей новой программы. В министерстве сельского хозяйства Иркутской области проведены встречи с главами муниципальных образований региона, состоялось обсуждение первоочередных задач по улучшению социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, - подчеркнул врио Губернатора.

Как сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина, за период реализации программы устойчивого развития сельских территорий в регионе средства на строительство (приобретение) жилья в сельской местности уже получили более тысячи семей. Обязательное условие, чтобы 70 процентов получателей были из числа молодых семей или являлись молодыми специалистами.

В ходе церемонии вручения Игорь Кобзев также пообщался с получателями свидетельств. Обсуждались вопросы развития сельских территории и агропромышленного комплекса.

Один из вопросов касался потребности крестьянских (фермерских) хозяйств в субсидировании приобретения сельскохозяйственной техники в размере 50 процентов. Как отметила Наталья Жилкина, министерство сельского хозяйства подготовит соответствующие предложения.

Справка

По мероприятию "Строительство жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения", также входящему в программу устойчивого развития сельских территорий, с 2014 года предоставлены субсидии на строительство домов для 72 молодых семей и молодых специалистов в семи муниципальных образованиях области: Аларский, Балаганский, Боханский, Заларинский, Нукутский, Осинский, Ольхонский районы.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"