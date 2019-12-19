Алтайский край участвует во всех двенадцати нацпроектах и в большинстве федеральных программ, которые в них входят.

Стремление попасть во все проекты губернатор края Виктор Томенко объяснил просто: "Мы постарались привлечь как можно больше федеральных инвестиций в развитие региона". Самый значительный объем средств - почти 35 миллиардов рублей - Алтайский край направит на решение демографических проблем.

- Это беспрецедентная сумма, - подчеркивает министр соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина. - Впервые регион привлекает такие финансовые ресурсы на поддержку семей с детьми, людей старшего поколения, инвалидов. Конечно, социальные программы у нас работали и до нацпроекта, но он позволил объединить их в целостный комплекс и выстроить единую систему помощи тем, кто в ней нуждается. Главная задача - повысить рождаемость и продолжительность жизни.

В регионе надеются, что комплекс "нацпроектовских" мер поможет преодолеть нынешнюю демографическую яму, остановить убыль населения и создать условия для прироста численности жителей края. Конечно, нельзя заставить женщину родить ребенка, но можно помочь семьям улучшить жилищные условия, снизить финансовую нагрузку, гарантировав определенные выплаты при рождении ребенка, создать условия для развития детей, занятости женщин. Именно на это и направлен нацпроект "Демография".

Сегодня при рождении первого, второго и третьего ребенка семьи с небольшими доходами могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. Такая поддержка очень востребована в Алтайском крае, учитывая сравнительно низкий уровень доходов населения. Если в этом году выплаты на первенца оформили около десяти тысяч семей, то в 2020-м их смогут получать до семидесяти процентов семей, где первому ребенку еще не исполнилось три года.

- Для нас выплата в десять тысяч рублей - хорошая помощь, ведь я в декрете, а расходы с появлением малыша выросли, - говорит молодая мама Марина Шердякина. - Мы получали выплаты, пока сыну не исполнилось полтора года, а сейчас узнали, что их продлили до трех лет. Так что с января вновь оформим такую поддержку.

Семьи с двумя детьми могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Но пока таких немного - около полутора тысяч. Большинство "материнские" деньги тратят на покупку жилья, тем более что сейчас можно оформить льготную ипотеку под шесть процентов годовых. Так, барнаульцы Дятьевы еще до рождения второго ребенка летом 2018 года взяли в ипотеку "трешку" в новостройке под 8,9 процента годовых. "А в этом году, когда у нашей дочки появился братик, мы погасили часть долга материнским капиталом, а потом переоформили ипотеку на льготный процент. В результате ежемесячный платеж уменьшился почти вдвое. Для нашего бюджета это очень ощутимо", - делится опытом Оксана Дятьева.

Кроме того, семьи с тремя детьми со следующего года будут получать еще 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. С учетом материнского капитала, который они уже оформили при рождении второго ребенка, многодетные смогут потратить на решение жилищных проблем более 900 тысяч рублей государственной поддержки.

- Сегодня мы предлагаем очень объемный демографический пакет, который позволяет семьям планировать будущее, - говорит Наталья Оськина. - Государство не просто призывает семьи рожать детей, следить за своим здоровьем, правильно питаться, заниматься спортом, но и создает условия для этого. Причем не только в нацпроекте "Демография", но и во всех национальных проектах, поскольку они направлены на улучшение качества жизни населения. Так, нацпроекты по развитию предпринимательства, повышению производительности труда и наращиванию экспорта предусматривают создание современных рабочих мест. "Жилье", "Экология" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - обеспечивают комфортную среду проживания. А "Здравоохранение", "Образование" и "Культура" направлены на сохранение здоровья и духовное развитие. Если все они достигнут цели, это даст положительную динамику и в демографии.

Справка "РГ"

В Алтайском крае около 150 тысячи семей, где подрастает более 270 тысяч детей, получают 26 видов пособий и компенсаций, 12 из которых - федеральные и 14 - краевые.