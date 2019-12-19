Как повысить качество медицинской помощи в России

Нацпроект "Здравоохранение" - один из самых капиталоемких. Его общий бюджет на 2019-2024 годы превышает 1,7 триллиона рублей.

Он является и самым актуальным для россиян. По данным опроса НАФИ, почти треть жителей страны надеется, что нацпроект поможет повысить качество медицинских услуг, 25 процентов - что в результате увеличится доступность медицинской помощи.

При этом, как заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета 31 октября 2019 года, сейчас более шестидесяти процентов граждан оценивают качество здравоохранения невысоко. Улучшится ли ситуация, что сделано в рамках нацпроекта, какие подходы необходимо изменить - в комментариях экспертов.

Светлана Домахина, директор Новосибирского медицинского колледжа:

- В Новосибирской области с исполнением национального проекта "Здравоохранение" все очень серьезно, работа ведется огромная. В первую очередь - по обновлению материально-технической базы учреждений. За это направление каждый руководитель несет персональную ответственность. Затем - закупка оборудования, ведь любому медучреждению очень важно приобрести именно то, что необходимо в работе. Самое передовое и современное. И, наконец, это то, что касается организационных мероприятий в рамках проекта "Бережливое производство". Там огромное количество нюансов, от которых напрямую зависит качество оказываемых услуг. Зайдите в "бережливую" поликлинику, и в регистратуре вы увидите не глухие окошки, а открытые стойки, электронные терминалы. Оптимизация всех процессов по "бережливым" технологиям и сертификация по стандартам менеджмента качества позволяют сэкономить очень серьезные деньги.

Но даже не это главное. Суть национального проекта - не только в том, чтобы укрепить материально-техническую базу и обеспечить медицинские организации высококвалифицированными кадрами, но и в том, чтобы изменить психологию сотрудников.

Уважение, сочувствие, эмпатия, дружелюбие - эти качества должны быть главными и у медицинских работников, и у пациентов. Кроме того, каждый сотрудник должен чувствовать, что для организации он очень ценен, что от его качества взаимодействия с коллегами и пациентами зависит оценка деятельности медицинской организации.

Дмитрий Маркелов, главный врач Омского клинического онкологического диспансера:

- Благодаря нацпроекту нашему диспансеру была выделена беспрецедентная сумма на приобретение нового высокотехнологического оборудования - более 471 миллиона рублей. Мы закупили компьютерные томографы, операционные столы, УЗИ-аппараты, электроножи, диагностическое и эндоскопическое оборудование и другую современную технику. Это аппаратура экспертного уровня. Без федеральной поддержки мы бы никогда не смогли себе позволить такие покупки - последний раз диспансер переоснащался в 2012 году. Это важный шаг в совершенствовании онкологической службы региона.

Роман Ерженин, кандидат экономических наук, г. Иркутск:

- Невозможно выстроить эффективную систему управления, если нет обратной связи. Что сейчас происходит: чиновники регулярно рапортуют о "победах и достижениях", а пациенты продолжают жаловаться - на очереди в поликлиниках, на невозможность попасть к нужному врачу, на отсутствие лекарств. Жалуются и врачи - на зарплаты в тридцать тысяч при работе на две ставки, на некондиционное оборудование и расходники, на репрессии со стороны начальства. В чем проблема? Чиновники забыли, что система здравоохранения существует для пациентов. И видят в нацпроекте возможность выгодного освоения средств и продвижения по карьерной лестнице. Чем больше освоил средств и громче об этом отчитался, тем больше молодец. И вот отовсюду несутся оптимистичные доклады: тут построили ФАП, там - приобретены машины скорой помощи... Но ни слова - о том, как эти деньги связаны с изменением количества врачей на душу населения, с их зарплатами, с обеспечением лекарствами и вообще с качеством и доступностью медицинской помощи. Возможно, если бы система управления в здравоохранения не была настолько глуха к интересам пациентов и врачей, ситуация развивалась бы иначе.