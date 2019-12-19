Как повысить надежность энергосистемы Кузбасса?

Уменьшат ли угольные ТЭЦ и ГРЭС влияние на экологию густонаселенного промышленного региона? Когда будут электрифицированы отдаленные поселки Горной Шории? Заработает ли в Кузбассе гидроэлектростанция? На эти и другие вопросы "РГ" ответил первый заместитель губернатора Кемеровской области Вячеслав Телегин.

Отопительный сезон стартовал три месяца назад. Как прошли испытания первыми морозами?

Вячеслав Телегин: В зиму, как и в период пиковых нагрузок на энергооборудование, регион вошел неплохо. Если в 2018 году паспорта готовности к отопительному сезону не получили одиннадцать энергопредприятий, то в этом - четыре: Юргинская ТЭЦ и сетевые организации АО "Электросеть" Междуреченска, ООО "ОЭСК" Прокопьевска, ООО "Горэлектросеть" Новокузнецка. Все они находятся на особом контроле администрации области, а значит, даже самые мелкие проблемы решаем в ручном режиме.

Среди предприятий, подтвердивших полную готовность к зиме, - все электростанции и теплосетевые предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК), а также ЗапСибТЭЦ, Центральная ТЭЦ, Южно-Кузбасская ГРЭС, "Каскад-энерго", подавляющее большинство электросетевых компаний, включая наиболее крупные: Кузбасский филиал "Россети Сибирь", "КЭнК", "СКЭК", "ЕвразЭнергоТранс", "СДС-Энерго".

В 2019 году кузбасские энергетики потратили на ремонтную кампанию более шести миллиардов рублей. Вместе с инвестициями в реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение энергопредприятий области, как и в предыдущие годы, вложено почти одиннадцать миллиардов рублей. Однако сибирский климат - это не только ураганы, снегопады и морозы до минус пятидесяти. Это еще и капризы погоды, когда в декабре может пойти дождь, а в начале июня - снег. Потому главное - пройти отопительный сезон стабильно, чтобы в домах кузбассовцев было светло и тепло всю зиму. Вот тогда можно будет объективно судить о том, как мы ее пережили.

Нельзя отрицать, что надежность энергосистемы зависит от инвесторов, которые планомерно, годами, вкладываются в развитие генерирующих предприятий и теплосетевого комплекса. Есть в Кузбассе такие примеры?

Вячеслав Телегин: Могу сказать точно: в Сибири за последнее время не было программ реконструкции действующих и создания новых энергомощностей, подобных той, что реализовала СГК. В 2014 году компания ввела в строй на своих кузбасских станциях шесть энергоблоков общей установленной мощностью 958 мегаватт. Инвестиционная программа по договорам о предоставлении мощности (ДПМ) выполнена на двух ГРЭС - Беловской и Томь-Усинской, а также на построенной с нуля газотурбинной электростанции "Новокузнецкая". И сейчас, спустя пять лет, Томь-Усинская ГРЭС вошла в утвержденный правительством РФ перечень проектов модернизации генерирующих объектов на 2022-2024 годы. На ГРЭС запланирована модернизация энергоблока № 7 установленной мощностью двести мегаватт, ввод дополнительного теплового оборудования. Предстоят замена генератора энергоблока, реконструкция котлоагрегата, строительство циркуляционной насосной станции и градирни для обеспечения замкнутого цикла охлаждения турбины, что исключит сброс воды в Томь. Приступить к выдаче мощности на обновленном оборудовании ГРЭС должна не позднее 1 января 2023 года. Капитальные вложения превысят 4,1 миллиарда рублей.

Что касается подготовки к нынешней зиме, то СГК полностью отремонтировала основное генерирующее и теплофикационное оборудование, вовремя привела в порядок теплосети, сформировала запасы основного и резервного топлива, прошла противоаварийные и противопожарные тренировки.

Одно из узких мест в энергетике - изношенные тепловые сети. Исправить ситуацию, по мнению экспертов, помогло бы изменение принципов тарифного регулирования, как это сделано, например, в городе Рубцовске Алтайского края или Линево Новосибирской области, готовится в Барнауле. Каковы перспективы внедрения в Кузбассе модели рынка тепла по методу альтернативной котельной?

Вячеслав Телегин: Раньше в градостроительные проекты закладывали избыточные коммуникации и мощность теплоносителей - с учетом того, что численность населения будет расти. Ненужную мощность приходилось содержать, налаживать, средств на это не хватало, что и привело к ухудшению состояния инфраструктуры. По данным минэнерго РФ, средний возраст отечественных станций превышает тридцать лет, а сети изношены на сорок-шестьдесят процентов. Потому задача пережить зиму с каждым годом становится все более трудной и дорогостоящей.

Метод альтернативной котельной гарантирует частникам возврат инвестиций, позволяет выстраивать стратегическое планирование на конкретной территории на многие годы вперед (а не на четыре-пять лет и без гарантий, как сейчас). Чтобы понять, во что обойдутся строительство и эксплуатация котельной в конкретной местности, требуется лишь два параметра - стоимость угля и электроэнергии. Теплоснабжающая организация не будет иметь права превысить их, а после внедрения метода гарантирует строго определенный уровень теплоносителя и давления на входе в каждый жилой дом. Если параметры не соблюдаются, потребитель вправе взыскать с поставщика тепла материальную компенсацию. То есть качество обслуживания и ответственность повышаются в разы.

Но, как показывают расчеты, эта модель рынка тепла подходит в основном для крупных городов, вложения в которые окупятся за двенадцать-пятнадцать лет. В маленьких же поселениях с сокращающимся населением и большой протяженностью сетей возврат инвестиций возможен не ранее чем через двадцать-тридцать лет, что не устраивает потенциальных инвесторов.

Рабочая группа Госсовета РФ по направлению "Энергетика", которую возглавляет губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, изучает перспективы альткотельной и возможности ее внедрения в регионах, включая и Кемеровскую область. Рассматриваются варианты использования этого метода и в проблемных городах, где работают котельные. Наша цель - модернизировать системы теплоснабжения и обеспечить жителей качественной услугой по разумной цене. Но альткотельная, согласно законодательству, не единственный вариант.

Что предпринимается для электрификации отдаленных поселков Горной Шории? Есть ли в регионе программа развития альтернативной энергетики - как, скажем, в Республике Алтай?

Вячеслав Телегин: Сегодня большинство таежных улусов, где проживает в основном коренное население - шорцы, получают энергию с помощью дизель-генераторов. Электричество подают в дома всего на несколько часов. В четыре поселка, расположенных относительно близко к трассе, удалось протянуть ЛЭП. Но в самых крупных одиннадцати населенных пунктах наладка централизованного электроснабжения обойдется, по оценке специалистов, примерно в 485 миллионов рублей. Потому и принято решение обеспечить 38 поселков (более двухсот дворов) индивидуальными солнечными батареями. При небольшом количестве потребителей это экономически более выгодно, чем поселковые станции, требующие больших затрат на проектирование и обслуживание.

В каждом домохозяйстве по областной программе будут установлены солнечные панели, инвертор, аккумуляторный блок, чтобы обеспечить два с половиной - три киловатта электроэнергии круглосуточно, этого хватит для работы холодильника, стиральной машины, телевизора. Панели прослужат хозяевам до тридцати лет, а аккумуляторы - максимум десять. За их замену и ремонт, как и поддержание установки в работоспособном состоянии, будут отвечать жители. А к разработке технических решений в качестве экспертов привлечены специалисты компании "Россети Сибирь". Программа электрификации отдаленных таежных поселков с объемом финансирования около пятидесяти миллионов рублей из средств областного и местного бюджетов, по предварительным оценкам, завершится к 9 августа 2020 года - Международному дню коренных народов мира.

После того как в очередной раз была поднята тема недостроенной Крапивинской ГЭС, для оценки ситуации в регионе создали рабочую группу. Каковы результаты ее деятельности?

Вячеслав Телегин: Это гидротехническое сооружение, как и расположенный рядом поселок гидростроителей Зеленогорский, начали строить в 1975 году для улучшения качества водоснабжения и состояния реки Томи с попутной выработкой электроэнергии. Тридцать лет назад стройку остановили. И сейчас требуется более точное понимание, несет ли Крапивинский гидроузел техногенную опасность, а также детальное изучение федерального объекта, с оценкой возможных рисков для окружающей среды при его строительстве и эксплуатации. Выводы экспертов о состоянии сооружений рассмотрит правительство РФ, и после этого можно будет говорить о дальнейшей судьбе ГЭС.

Как встраивается в реализацию проекта "Чистый уголь - зеленый Кузбасс" угольная энергетика?

Вячеслав Телегин: Этот проект предусматривает, в частности, активное внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях добычи, транспортировки и переработки угля, включая выработку электро- и теплоэнергии. Все три элемента производственной цепочки должны быть максимально экологически чистыми. В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Цивилев, руководители СГК, минприроды РФ и Росприроднадзора подписали соглашение, которое предусматривает сокращение выбросов в атмосферу Кузнецкой ТЭЦ в Новокузнецке до 2024 года на 300 тонн ежегодно. Инвестиции в проект, включающий ремонт и модернизацию золоулавливающего оборудования котлов, систем приготовления угольной пыли, оцениваются в 121 миллион рублей. В 2019 году на природоохранные мероприятия Кузнецкой ТЭЦ направлено 4,5 миллиона рублей, всего за 2018-2019-й - четырнадцать миллионов. Благодаря модернизации и реконструкции котлов с монтажом дымососов рециркуляции дымовых газов, выбросы в атмосферу окислов азота сократились на тридцать процентов в год. А системы очистки дымовых газов удерживают до 98 процентов твердых частиц, образующихся после сжигания угля. К слову, в областном центре благодаря своевременной замене электрофильтров на Кемеровской ГРЭС поддерживается их проектная эффективность - 99 процентов улавливания твердых частиц. С 2017 года на эти цели потратили 136,8 миллиона рублей.

Кроме того, в Новокузнецке уже три года для восстановления земель, нарушенных горными работами, применяют золошлаковые материалы Кузнецкой ТЭЦ. Пилотный проект рекультивации горных отводов ликвидированной шахты "Байдаевская" одобрен Росприроднадзором. Технология получения золошлаковых материалов (до конца 2022 года планируется использовать почти полтора миллиона тонн) успешно прошла экспертизы на санитарную, радиологическую и экологическую безопасность. К концу 2019-го суммарный объем вывезенных золошлаков составит 707 тысяч тонн. Все этапы реализации проекта сопровождаются мониторингом состояния атмосферного воздуха, почвы и водных ресурсов. На участке рекультивации, засеянном двумя тоннами семян многолетних трав, высадили по пятьсот саженцев клена и сосны. Так что Новокузнецку передадут 23,7 гектара зеленой зоны.

Программы снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и сбросов загрязненных сточных вод в водоемы с 2012 года реализует и ЕВРАЗ ЗСМК. Только в 2017-2018 годах на эти цели они направили 1,66 миллиарда рублей. В последние два года модернизированы электрофильтры двух котлоагрегатов Западно-Сибирской ТЭЦ, а в 2020-м будет обновлен еще один. В результате станция более чем на четверть сократит выбросы золы, что, конечно же, улучшит экологическую ситуацию в городе.

Заботясь о повышении качества жизни, мы должны эффективно распорядиться тем, что создано за годы развития кузбасской энергетики. Хотелось бы, чтоб наши дети и внуки жили в процветающем, экономически и социально стабильном, экологически чистом регионе.