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19.12.2019 02:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Шедевры в цифре

В индустриальном Кузбассе улучшают культурную среду
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Для полноценной жизни в одном из промышленных центров России важно повышение культуры и поощрение искусств, создание новых культурных пространств.
Кузбасс богат не только полезными ископаемыми, но и яркими самобытными талантами. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кузбасс богат не только полезными ископаемыми, но и яркими самобытными талантами. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Кузбасс богат не только полезными ископаемыми, но и яркими самобытными талантами. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Светлана Цыганкова/РГ
В Петрозаводске представили четыре шедевра из Русского музея

И такие перспективы в ближайшие годы обретут вполне конкретные очертания: в Кемерове начнется строительство Квартала искусств, одними из главных объектов которого станут филиалы Мариинского театра оперы и балета и Государственного Русского музея. Так, на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме подписано соглашение о подготовке современных кадров в местном институте культуры. А Кемеровский областной музей изобразительных искусств предоставит временную площадку для реализации совместных с Русским музеем творческих проектов.

Уже сегодня благодаря национальному проекту "Культура" (федеральный проект "Цифровая культура") Кемеровский областной музей ИЗО в числе тридцати российских музеев обзавелся мультимедиа-гидом, который позволяет знакомиться с экспозицией при помощи смартфона. Достаточно бесплатно скачать с официального сайта цифровой платформы Artefact одноименное мобильное приложение и навести гаджет на предварительно оцифрованный экспонат. А при желании можно воспользоваться услугами аудиогида.

Первый мультимедиа-гид в рамках нацпроекта появился в Новокузнецком краеведческом музее. Здесь оцифровано сорок экспонатов, которые охватывают историю Кузнецкой земли с древнейших времен до наших дней. В числе раритетов - украшения фоминской культуры и орудия труда южных шорцев, старинные фотографии известных кузнецких жителей и достоверные макеты зданий прошлых веков. Благодаря цифровизации кузбассовцам стали доступнее музеи не только своего, но и других регионов страны.

А жители Анжеро-Судженска и Белово в этом году получили возможность приобщиться к шедеврам мировой музыкальной культуры, не выезжая из города. Посмотреть выступления звезд оперной сцены и послушать шедевры классической музыки в режиме онлайн и в записи горожане теперь могут в виртуальных концертных залах при местных дворцах культуры. В Анжеро-Судженске, например, транслировали фрагмент классического концерта Академического симфонического оркестра Московской филармонии из концертного зала имени Чайковского. Эффект присутствия создали светодиодный экран и специальная техника и акустика фирмы DAS Audio, приобретенные на средства из федерального бюджета.

Фото: Евгений Кармаев
В Омске открылся филиал Эрмитажа

В Кузбассе с его богатыми культурными традициями создана разветвленная система воспитания собственных талантов. И нацпроект "Культура" (федеральный проект "Культурная среда") придал мощный импульс подготовке юных музыкантов в детских школах искусств и музыкальных школах. В этом году по поручению президента страны по программе минпромторга и минкультуры РФ для 82 учебных учреждений области закупили новые пианино более чем на 30,5 миллиона рублей. Первый инструмент, прибывший в Новокузнецк еще в марте, опробовал 12-летний стипендиат областного фонда "Юные дарования" - лауреат российских и международных музыкальных конкурсов Павел Часовников.

В 2019-м Кемеровская область вошла в число регионов-победителей конкурса на создание в муниципалитетах модельных библиотек. К 2024 году по нацпроекту "Культура" такие библиотеки должны по-явиться в каждом регионе страны. За счет федеральных денег библиотеки проводят ремонт, обновляют фонды, повышают квалификацию персонала и закупают оборудование, позволяющее оказывать информационные услуги, проводить культурные и образовательные мероприятия на высоком уровне. Все это поможет привлечь новых посетителей, сделав библиотеки центрами самообразования, творческого развития и культурного досуга.

В Кузбассе за одиннадцать лет открылось 40 модельных библиотек. В этом году они появились в Междуреченске, Полысаево, Гурьевске и селе Большая Талда Прокопьевского района. Кстати, первая изба-читальня в этом селе открылась девяносто лет назад при начальной школе. Восьмиклассник Володя Добротворский устраивал громкие читки для неграмотных односельчан, а после войны работал школьным учителем истории. Сельской библиотеке решили присвоить его имя.

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