В Алтайском крае после случившегося минувшим летом масштабного пчеломора пасечникам наконец-то выплатили компенсации за погибших пчел. Правда, получить их смогли лишь единицы. Проблема в том, что большинство владельцев личных подсобных хозяйств не афиширует "медовый" бизнес, поэтому не может "на бумаге" подтвердить наличие пасек. В Союзе пчеловодов России предлагают вывести пчеловодство из тени и принять меры, чтобы защитить пчел от пестицидов и ядохимикатов.

- В 2019 году в Алтайском крае в личных подсобных хозяйствах погибло 548 и пострадало 4 086 пчелосемей, - сообщил корреспонденту "РГ" зам-министра сельского хозяйства края Михаил Чмырев. - Всего в регионе, по подсчетам экспертов, содержат около 600 тысяч пчелосемей, так что для отрасли ущерб незначительный. Но для пострадавших пчеловодов потери, конечно, ощутимые. Поэтому и было принято решение - выплатить из средств краевого бюджета компенсации из расчета 3 620 рублей за одну погибшую и 1 810 за одну пострадавшую пчелосемью.

Но такую помощь - в общей сложности 8,5 миллиона рублей - получили только 58 владельцев пасек. В алтайском Союзе пчеловодов подчеркивают, что это единицы из числа реально пострадавших. Все остальные просто не смогли документально подтвердить гибель медоносных насекомых. Ведь чтобы претендовать на компенсации, владельцы ЛПХ должны были представить запись в похозяйственной книге о количестве пчелосемей и ветеринарную книжку.

- Господдержку получил лишь небольшой процент пострадавших пасечников, - подтвердил председатель правления Национального союза пчеловодов России и руководитель алтайского Союза пчеловодов Сергей Тастан. - Остальные даже не подали заявки. Не имея записи в похозяйственной книге о количестве пчелосемей и справок, подтверждающих, что пчелы были здоровы, владельцы ЛПХ не смогли доказать ущерб от пчеломора. По этой же причине только двое подали в суд на возмещение убытков. Одному уже отказали из-за неполного пакета документов. Я не понимаю, почему наши пчеловоды не регистрируют пчелосемьи и не берут ветсправки. Ведь это не ведет к дополнительному налогообложению. Наоборот, в случае пчеломора они могут рассчитывать на компенсацию. Да и продать мед, не имея документов, сегодня становится все сложнее. Перекупщики этим пользуются - скупают в подсобных хозяйствах мед в два-три раза дешевле реальной закупочной цены.

Так что, работая неофициально, пчеловоды ничего не выигрывают, а только теряют.

По мнению Сергея Тастана, нужно легализовать пчеловодство, чтобы оно стало полноценной подотраслью сельского хозяйства, как, например, свиноводство или овцеводство.

"Одна из причин массовой гибели пчел в ЛПХ в том, что владельцы подсобных хозяйств не придерживаются кочевых карт и плана размещения пасек, как того требует региональный закон о пчеловодстве. Если бы фермеры соблюдали технологии применения ядохимикатов, а пчеловоды четко следовали плану размещения пасек, то пчеломора бы не было", - уверены специалисты.

Теперь главное - не допустить масштабной гибели пчел в дальнейшем. Для этого в региональном минсельхозе решили активизировать работу по регистрации пчелосемей и подготовке в районах края кочевых карт, а также по выдаче пчеловодам ветеринарно-санитарных паспортов. Кроме того, по словам Михаила Чмырева, перед началом сезона сельхозпроизводителям напомнят о правилах применения средств защиты растений и мерах защиты пчел при химической обработке полей.

Не надеясь на добросовестность фермеров, пчеловоды, в свою очередь, готовят к новому сельхозсезону резерваты, где пчелы смогут пережидать возможные "химические атаки". Как рассказал Сергей Тастан, в прошлом году в Лесной кодекс были внесены изменения, и на землях лесного фонда теперь можно размещать пасеки в уведомительном порядке. "Что это дает? Во-первых, экологически чистую дикорастущую кормовую базу для медоносных насекомых. А во-вторых, это хороший резерват, куда можно вывозить пчел на период обработки полей или держать их здесь постоянно", - отметил он.

В Алтайском крае пчеловоды сейчас размещают свои пасеки и в особо охраняемых природных территориях, где категорически запрещено применение ядохимикатов. Они и раньше ставили пасеки в зонах ООПТ, где разрешена хозяйственная деятельность, но после пчеломора взялись более активно осваивать охраняемые территории. Ведь это тоже своего рода резерваты, куда в случае необходимости можно перевезти пчел или размещать их здесь постоянно.

- Мы пошли дальше и вместе с учеными Томского государственного университета доказали, что у нас есть аборигенная пчела, которая характерна только для Алтайского края, - подчеркнул Сергей Тастан. - А таких аборигенных пчел можно и даже нужно размещать на территории заповедников. Сейчас мы ведем переговоры с руководством Тигирекского заповедника о размещении здесь аборигенных алтайских таежных пчел. Таким образом, мы одновременно сохраняем аборигенную пчелу и опыляем рас-тения, не нарушая биоценоз в заповеднике. Хотя в других регионах, например, в Крыму, пчеловоды жалуются, что им запрещают ставить пасеки в особо охраняемых территориях. Думаю, опыт Алтайского края в этой сфере нужно распространять повсеместно.

Справка "РГ"

Алтайский край, по данным регионального министерства сельского хозяйства, занимает первое место в Сибирском федеральном округе и четвертое в России по объемам производства товарного меда. Валовой сбор в крае оценивается в восемь-десять тысяч тонн в год, более половина из которого - товарная продукция.