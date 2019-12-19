Генеральный директор АО "Омскводоканал" Сергей Шелест рассказал о модернизации предприятия и внедрении технологий, способствующих решению экологических проблем.

- Сохранение экологии Иртыша является одной из наших главных задач. По сути, это основное направление инвестиционной деятельности компании.

Одна из проблем, которую необходимо решать не откладывая, связана с растущими объемами химических средств, используемых в быту. Все гели, шампуни и порошки создаются на основе триполифосфата натрия - в результате их применения концентрация фосфатов в стоках постоянно растет. Чтобы не загрязнять химией Иртыш, мы внедряем технологию реагентной дефосфотации. Суть ее в том, что в очищенные сточные воды подается реагент на основе железа, который связывает фосфор и выводит вместе с осадком. Новацию мы внедряем в этом году. Стоимость проекта - 109 миллионов рублей.

Еще один проект направлен на снижение рисков попадания избыточного ила в реку Иртыш. Микроорганизмы, участвуя в процессе биологической очистки сточных вод, размножаются и, соответственно, растут объемы избыточного ила. А так как в процессе очистки они "впитывают" загрязнения, нельзя допустить их попадание в Иртыш. Чтобы решить вопрос, на очистных сооружениях канализации Омска началось строительство флотационных установок. Цена вопроса - 347 миллионов рублей. Проект планируют реализовать в течение следующего года.

Успешно решает экологические проблемы Иртыша и уже действующая установка повторного использования промывных вод, и многие другие проекты. В самых ближайших планах омского водоканала - строительство песколовок. Железобетонные сооружения, предназначенные для механической очистки сточных вод, эксплуатируются с 1970 года. Заменят их новые аэрируемые песколовки, которые также улучшат качество очистки стоков. Инвестиционная стоимость технологии, которая заработает в 2020 году, - 363 миллиона рублей.

Сейчас мы приступили к реализации нового, не имеющего аналогов в мире проекта, который осуществляем в тандеме с Институтом катализа СО РАН. Запатентованная технология призвана решить огромную проблему утилизации осадков, образующихся после очистки стоков. Сегодня каждый час двенадцать тонн осадка вывозится на полигоны. А наша задача - создать экологическое, безвредное производство. Технология основана на сжигании осадка. В новом цехе уже установлен каталитический реактор.

К новому году он начнет работать в тестовом режиме. В планах - еще две установки, которые полностью решат проблему накопления отходов. Объем переработки первой очереди установки превысит пятьдесят тысяч тонн в год. Стоимость ее строительства - 334 миллиона рублей.

Модернизация очистных сооружений - дорогое удовольствие. Тем не менее пока мы обходимся без посторонней помощи. При этом тарифы на услуги ОмскВодоканала для населения остаются невысокими уже много лет, а омская водопроводная вода по качеству входит в пятерку лучших в стране.

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