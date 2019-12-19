В Новосибирске ежегодно проходит огромное количество событий - деловых и промышленных форумов, конференций, выставок с международным участием, концертов, конгрессов, презентаций, спортивных соревнований и танцевальных шоу.

Статус наиболее подготовленной и эффективной бизнес-площадки для проведения важнейших мероприятий любого масштаба на протяжении последних семи лет сохраняет Международный выставочный комплекс (МВК) "Новосибирск Экспоцентр".

Площадка ключевых решений

Ежегодно в "Экспоцентре" проходит около 150 значимых для всего Сибирского федерального округа и страны в целом мероприятий, которые посещают более 500 тысяч человек, в том числе представительные делегации различных компаний, госкорпораций, фондов, руководители российских регионов, гости из ближнего и дальнего зарубежья.

В числе крупнейших федеральных и региональных выставок, форумов и конференций, которые ежегодно проходят в МВК, - IT-конференция Сибири "CodeFest", международная выставка и научный конгресс "Интерэкспо ГЕО-Сибирь", международная агропромышленная выставка Сибири и Дальнего Востока "Сибирская аграрная неделя", Сибирский транспортный форум и выставка TransSiberia/Translogistica, международная строительно-интерьерная выставка в Сибири Siberian Building Week (Сибирская строительная неделя) и многие другие.

Ключевым событием для развития не только Новосибирской области, но и всей страны, на протяжении семи лет является Международный форум технологического развития "Технопром". В 2019 году он был посвящен национальным проектам, которые направлены на прорывное научно-технологическое развитие России и наращивание международного сотрудничества.

"Экспоцентр" неслучайно выбран основной площадкой для проведения "Технопрома", организатором которого выступает правительство региона. Деловая программа форума включает более ста мероприятий с общим числом спикеров в 500 человек. Ежегодно число участников и гостей крупнейшего за Уралом форума растет. В этом году МВК принимал около двенадцати тысяч человек из более чем тридцати стран мира. Возможность принять такое количество гостей сегодня есть лишь у нескольких площадок в европейской части страны.

Казалось бы, Сибирь далека от центров мировой моды, но вот уже несколько лет подряд здесь проходит международная выставка одежды и аксессуаров Fashionstar-Сибирь - уникальный региональный стартап, не имеющий аналогов в России. В этом году Новосибирск в шестнадцатый раз встречал международную выставку обуви и аксессуаров Shoesstar-Сибирь, на которой производители и дистрибьюторы могут напрямую представить байерам коллекции обуви и аксессуаров следующего сезона. Shoesstar-Сибирь давно закрепила за собой статус главного события обувного бизнеса в Сибири и близлежащих регионах.

Настоящие мужчины никогда не пропустят крупнейшее интеграционное отраслевое событие года в России - "Майнинг. Металлургия. Генерация - 2019". Это уникальная для страны бизнес-площадка, на которой российские и зарубежные компании презентуют новую технику для добывающей отрасли и инновационные разработки.

По традиции год завершает грандиозный проект - "Главная елка Сибири", организатором которого выступает компания ExpoEvents. Ежегодно тысячи ребятишек со всех районов Новосибирской области становятся зрителями сказочного представления и участниками праздничного приключения. Организаторы получают множество позитивных отзывов от родителей и детей, прежде всего о качественной организации мероприятия. Ведь от того, сколько времени человек провел в гардеробе, легко ли припарковал автомобиль, зависит общее впечатление. Мелочей здесь не бывает.

Шоу продолжается

В общем объеме деятельности "Экспоцентра" доля традиционных выставок и ярмарок стабильно растет и по итогам года составит 25 процентов. Еще 35 процентов приходится на конференции, конгрессы, форумы, мастер-классы, презентации. На четырнадцать процентов по отношению к 2018 году выросло количество публично-развлекательных мероприятий - концертов, шоу, спортивных соревнований. Стабильно увеличивается доля банкетных мероприятий - до семнадцати процентов от общего объема деятельности в 2019 году.

Этот год для МВК ознаменовался большим количеством концертов. Начиная с марта на площадке "Экспоцентра" выступили мировые звезды - группы Manowar и "ЛСП", Little Big. С размахом прошли концерты Басты, LP (Лауры Перголицци), Элджея и Елены Темниковой, Тимы Белорусских, дуэта HammAli&Navai.

В планах 2020 года также немалое количество концертов, в их числе - концерт Элджея, вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, певицы Zivert, группы "Би-2" и многих других знаменитостей.

Весной 2019 года "Экспоцентр" прошел сертификацию и был включен в реестр минспорта РФ как спортивный объект. Это дало ему право организовывать соревнования разного уровня по более чем тридцати видам спорта. Первым мероприятием федерального масштаба, которое состоялось в мае этого года, стали всероссийские соревнования по танцевальному спорту "Сибирская весна - 2019". Организаторы и участники высоко оценили возможности комплекса.

Следующий год в сфере профессионального спорта откроет один из важнейших проектов - чемпионат России по греко-римской борьбе. Соревнования сильнейших борцов страны пройдут с 15 по 20 января.

Перенести в Новосибирск

В настоящее время в числе ключевых операторов "Экспоцентра" - "Сибирская выставочная компания" и "Центр Экспо". Молодые амбициозные компании намерены поднять на новый уровень выставочную деятельность в Сибири, привлекая на свои мероприятия все большее число профессиональных посетителей. Для этого "выставочники" работают над новыми форматами, применяют новые технологии информирования. В планах операторов - перенести место проведения некоторых всероссийских конференций из европейской части страны в Новосибирск. Для этого есть все предпосылки и возможности - заинтересованность в сотрудничестве с Россией азиатских партнеров, географическая близость к этим странам МВК и комфортные условия, которые "Новосибирск Экспоцентр" обеспечивает организаторам и участникам событий.

Площади "Новосибирск Экспоцентра" - а это два павильона по 7 200 квадратных метров каждый - позволяют с удобством разместить до 10 000 человек. Конференц-залы трансформируются под разные форматы проведения мероприятий. Одновременно в них может работать свыше полутора тысяч участников. Кроме того, в МВК есть переговорные, VIP-зоны, офисные, сервисные помещения, фуд-корт и ресторан. Комплекс соединен крытым переходом с отелем SkyExpo.

За последние годы транспортная доступность территории, на которой расположен "Экспоцентр", существенно выросла. Добраться до комплекса можно на автомобиле по федеральной трассе М-51 "Байкал", которая является составной частью азиатского маршрута АН6 и европейского Е51. Близость МВК к международному аэропорту Толмачево дает преимущество иностранным и иногородним участникам мероприятий.

С первого дня работы в новосибирском "Экспоцентре" проходят прямые встречи бизнес-партнеров, руководителей регионов.

Выставочная индустрия была и остается привлекательной сферой для инвесторов. Это подтверждается глубиной планирования крупных мероприятий. Так, уже на 90 процентов сформирован график проведения мероприятий в "Экспоцентре" до конца 2020-го, а также планируются графики на 2021-2022 годы

Прямая речь

Сергей Косенко, исполнительный директор МВК "Новосибирск Экспоцентр":

- Концертную и спортивную деятельность мы намерены активно развивать, предлагая нашим партнерам лояльные условия аренды и демонстрируя гибкие подходы в развитии индустрии. Перед командой МВК стоит задача: создать удобные и выгодные условия для партнеров - организаторов и операторов мероприятий.