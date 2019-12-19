Каких результатов ждут от национальных проектов сибирские регионы

Новости

Движение к улице Маросейке в центре Москвы восстановили 20:08
Путин получил доклад о стрельбе на Лубянке 19:45
Ремонт в петербургской больнице имени Боткина начнут в 2021 году 19:27
Фестиваль "Адвент" завершится "Рождественской ораторией" Баха 19:25
В Москве фотовыставка о Валааме продлится до 30 декабря 19:24
На ТВ пройдет премьера документального фильма о Михаиле Боярском 19:21
Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде 19:19
Кубанский омбудсмен взял под защиту "школу Щетинина" 19:01
Движение на Лубянке перекрыли из-за стрельбы 19:00
Hozier представил второй полноформатный альбом Wasteland, Baby! 19:00
В Пскове из-за сильного ветра обрушился памятник XIX века 18:57
Стрельба у здания ФСБ в Москве: один человек убит 18:48
В центре Москвы началась стрельба у здания ФСБ 18:47
Число убийств детей родителями в России выросло на 50 процентов 18:45
Корейская полиция вернула самолет из-за двух российских грабителей 18:44
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с "разрушенным" домом ветеранов 18:35
В Костроме удвоили зарплату приемным родителям 18:33
Путин призвал не совершать опрометчивых действий с Конституцией 18:10
В Карелии ввели штрафы для любителей самовольно наносить граффити 18:01
В Сеуле прошла серия мероприятий, посвященных России 17:45
Из старых судов в Заполярье сделают шары 17:41
В Китае найдены тысячелетние гробницы династии Сун 17:40
В Черкесске ввели запрет на продажу пиротехники подросткам до 16 лет 17:35
СК организовал проверку "разрушенных" домов ветеранов в Сочи 17:31
На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение
Какие профессии появятся в будущем
Какие профессии появятся в будущем
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расход на ремонт в подъезде
19.12.2019 19:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Прозрачные цели

Каких результатов ждут от национальных проектов сибирские регионы
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Национальный проект "Экология" - один из самых важных для Сибири.
Создать эффективную систему охраны Байкала гораздо сложнее, чем выполнять трюки на его водной глади. Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости Создать эффективную систему охраны Байкала гораздо сложнее, чем выполнять трюки на его водной глади. Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости
Создать эффективную систему охраны Байкала гораздо сложнее, чем выполнять трюки на его водной глади. Фото: Кирилл Шипицин/ РИА Новости

У каждого национального проекта есть кратко сформулированные ключевые цели, и они никогда не касаются конкретных регионов или географических объектов. Согласитесь, было бы странно, если бы нацпроект "Здравоохранение" предполагал снижение смертности в Республике Марий Эл или уменьшение числа сердечно-сосудистых заболеваний вдоль Уральского хребта.

Но есть единственное исключение - нацпроект "Экология". В его ключевых целях говорится о сохранении уникальных водных объектов, а именно реки Волги и озер Байкал и Телецкое. Два из этих объектов, получивших "персональную" защиту и соответствующие федеральные программы, находятся в Сибири. Однако это далеко не все причины, почему "Экология" - чрезвычайно актуальный для сибиряков национальный проект. Так, еще одна ключевая цель нацпроекта - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. По оценкам экспертов, в Сибирском федеральном округе сосредоточено до десяти процентов мировых запасов древесины. Иркутская область, Красноярский край - одни из самых лесных регионов России. Однако это повод не только для гордости.

Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
"РГ" публикует документ о строительстве около озера Байкал

Как заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, на Иркутскую область приходится более половины объема нелегальной заготовки древесины в России (незаконные рубки, по данным Счетной палаты, в течение десяти последних лет ежегодно наносят государству ущерб в размере одиннадцати-двенадцати миллиардов рублей, это около 1,3 миллиона кубометров вырубленного леса). Кстати, в Иркутской области как наиболее неблагополучной в этом смысле решено создать орган Рослесхоза, напрямую подчиняющийся федеральному агентству. Кроме нелегальной заготовки, есть еще и лесные пожары, которые в 2019 году побили все рекорды. На территории Сибири и Дальнего Востока в день одновременно горело до трех миллионов гектаров леса, ущерб, по данным Рослесхоза, превысил четырнадцать миллиардов рублей, а в мире заговорили о влиянии сибирских лесных пожаров на глобальное потепление и таяние арктических льдов.

В связи с этими бедствиями говорится о слабом государственном контроле лесного комплекса, и решить эту проблему должен в том числе и нацпроект "Экология". Кроме разработки правовой базы, он предусматривает конкретные меры - увеличение числа лесных инспекторов (которых раньше нещадно сокращали) и оснащение лесничеств современной техникой, без которой невозможно следить ни за "черными" лесорубами, ни за лесопожарной обстановкой.

Ключевой целью нацпроекта является и снижение уровня загрязненного атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Тут, что касается Сибири, снова в точку. Из двенадцати российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы (они перечислены в паспорте нацпроекта), треть - сибирские. Это Братск, Красноярск, Новокузнецк и Омск. Предполагается, что все неблагополучные города к 2024 году выйдут из опасной зоны, а общий объем вредных выбросов в атмосферу снизится на 22 процента. До 2024 года из средств бюджета нацпроекта "Экология" на финансирование проекта "Чистый воздух" будет направлено 500 миллиардов рублей.

Кстати, качественная питьевая вода - тоже болезненная для сибиряков тема. Доступа к ней не имеет около двадцати процентов людей даже в населенных пунктах с централизованным водоснабжением. Причина - в устаревших очистных сооружениях и изношенных водосетях. В 2019 году принято решение выделить в рамках нацпроекта двадцать миллиардов рублей на ремонт "питьевых" объектов и строительство новых в СФО. Эксперты называют это финансирование беспрецедентным - раньше таких вливаний из федерального бюджета территории не получали, латая водопроводы самостоятельно.

Наконец, одной из самых горячо обсуждаемых целей нацпроекта стало создание эффективной системы обращения с отходами. "Мусорная" реформа в России идет уже год, в городе Бийске Алтайского края пришлось объявлять режим ЧС из-за скопившегося мусора, и, пожалуй, ни один регион за это время не обошелся без так называемых хозяйственных споров участников рынка. И хотя глава минприроды Дмитрий Кобылкин недавно предупредил ряд сибирских губернаторов об угрозе мусорного коллапса из-за нестабильной работы регоператоров, в целом он оценивает промежуточные итоги реформы как внушающие оптимизм.

Фото: Нина Рузанова/РГ
Сибири на качественную питьевую воду выделят 20 миллиардов рублей

- Невозможно за один год пройти путь в пятьдесят лет, - заявил министр "Российской газете", отметив, что все задачи реформы выполнимы.

Если говорить о наиболее глобальных, то к концу 2024 года в России должны быть рекультивированы все земельные участки, на которых находятся несанкционированные свалки. А доля отходов, направленных на переработку, должна достичь шестидесяти процентов.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Если регоператором становится человек без оборотных средств и только с ручкой в кармане, ответственность лежит полностью на плечах губернаторов. Они формируют задание и технические требования для участников конкурса. Всем уже понятно, что если пришли спецы, у которых нет ни перевозочных мощностей, ни сортировочного комплекса, которые не включили в тариф инвестсоставляющую, скорее всего, эти регоператоры рано или поздно уйдут с рынка. Сегодня в стране около двухсот региональных операторов, и завтра на место ушедших придут другие, у которых финансовое и производственное положение стабильное. В уходе заведомо слабых игроков с рынка я никакой трагедии не вижу. Мы предполагали такой вариант развития событий, но хотелось, конечно, чтобы было как можно больше достойных и сильных компаний. Чем больше их работает, тем прозрачнее и конкурентнее среда.

Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Омская область СФО Красноярский край СФО Алтайский край

Главное сегодня

СК РФ возбудил уголовное дело по стрельбе на Лубянке
Путин сказал, какими качествами должна обладать женщина-президент России
ЕС продлил санкции против России
Путин назвал логичной идею о выходном 31 декабря
В Госдуме назвали местью демократов голосование за импичмент Трампа