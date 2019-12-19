Каких результатов ждут от национальных проектов сибирские регионы

Национальный проект "Экология" - один из самых важных для Сибири.

У каждого национального проекта есть кратко сформулированные ключевые цели, и они никогда не касаются конкретных регионов или географических объектов. Согласитесь, было бы странно, если бы нацпроект "Здравоохранение" предполагал снижение смертности в Республике Марий Эл или уменьшение числа сердечно-сосудистых заболеваний вдоль Уральского хребта.

Но есть единственное исключение - нацпроект "Экология". В его ключевых целях говорится о сохранении уникальных водных объектов, а именно реки Волги и озер Байкал и Телецкое. Два из этих объектов, получивших "персональную" защиту и соответствующие федеральные программы, находятся в Сибири. Однако это далеко не все причины, почему "Экология" - чрезвычайно актуальный для сибиряков национальный проект. Так, еще одна ключевая цель нацпроекта - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов. По оценкам экспертов, в Сибирском федеральном округе сосредоточено до десяти процентов мировых запасов древесины. Иркутская область, Красноярский край - одни из самых лесных регионов России. Однако это повод не только для гордости.

Как заявил аудитор Счетной палаты Михаил Мень, на Иркутскую область приходится более половины объема нелегальной заготовки древесины в России (незаконные рубки, по данным Счетной палаты, в течение десяти последних лет ежегодно наносят государству ущерб в размере одиннадцати-двенадцати миллиардов рублей, это около 1,3 миллиона кубометров вырубленного леса). Кстати, в Иркутской области как наиболее неблагополучной в этом смысле решено создать орган Рослесхоза, напрямую подчиняющийся федеральному агентству. Кроме нелегальной заготовки, есть еще и лесные пожары, которые в 2019 году побили все рекорды. На территории Сибири и Дальнего Востока в день одновременно горело до трех миллионов гектаров леса, ущерб, по данным Рослесхоза, превысил четырнадцать миллиардов рублей, а в мире заговорили о влиянии сибирских лесных пожаров на глобальное потепление и таяние арктических льдов.

В связи с этими бедствиями говорится о слабом государственном контроле лесного комплекса, и решить эту проблему должен в том числе и нацпроект "Экология". Кроме разработки правовой базы, он предусматривает конкретные меры - увеличение числа лесных инспекторов (которых раньше нещадно сокращали) и оснащение лесничеств современной техникой, без которой невозможно следить ни за "черными" лесорубами, ни за лесопожарной обстановкой.

Ключевой целью нацпроекта является и снижение уровня загрязненного атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. Тут, что касается Сибири, снова в точку. Из двенадцати российских городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферы (они перечислены в паспорте нацпроекта), треть - сибирские. Это Братск, Красноярск, Новокузнецк и Омск. Предполагается, что все неблагополучные города к 2024 году выйдут из опасной зоны, а общий объем вредных выбросов в атмосферу снизится на 22 процента. До 2024 года из средств бюджета нацпроекта "Экология" на финансирование проекта "Чистый воздух" будет направлено 500 миллиардов рублей.

Кстати, качественная питьевая вода - тоже болезненная для сибиряков тема. Доступа к ней не имеет около двадцати процентов людей даже в населенных пунктах с централизованным водоснабжением. Причина - в устаревших очистных сооружениях и изношенных водосетях. В 2019 году принято решение выделить в рамках нацпроекта двадцать миллиардов рублей на ремонт "питьевых" объектов и строительство новых в СФО. Эксперты называют это финансирование беспрецедентным - раньше таких вливаний из федерального бюджета территории не получали, латая водопроводы самостоятельно.

Наконец, одной из самых горячо обсуждаемых целей нацпроекта стало создание эффективной системы обращения с отходами. "Мусорная" реформа в России идет уже год, в городе Бийске Алтайского края пришлось объявлять режим ЧС из-за скопившегося мусора, и, пожалуй, ни один регион за это время не обошелся без так называемых хозяйственных споров участников рынка. И хотя глава минприроды Дмитрий Кобылкин недавно предупредил ряд сибирских губернаторов об угрозе мусорного коллапса из-за нестабильной работы регоператоров, в целом он оценивает промежуточные итоги реформы как внушающие оптимизм.

- Невозможно за один год пройти путь в пятьдесят лет, - заявил министр "Российской газете", отметив, что все задачи реформы выполнимы.

Если говорить о наиболее глобальных, то к концу 2024 года в России должны быть рекультивированы все земельные участки, на которых находятся несанкционированные свалки. А доля отходов, направленных на переработку, должна достичь шестидесяти процентов.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ:

- Если регоператором становится человек без оборотных средств и только с ручкой в кармане, ответственность лежит полностью на плечах губернаторов. Они формируют задание и технические требования для участников конкурса. Всем уже понятно, что если пришли спецы, у которых нет ни перевозочных мощностей, ни сортировочного комплекса, которые не включили в тариф инвестсоставляющую, скорее всего, эти регоператоры рано или поздно уйдут с рынка. Сегодня в стране около двухсот региональных операторов, и завтра на место ушедших придут другие, у которых финансовое и производственное положение стабильное. В уходе заведомо слабых игроков с рынка я никакой трагедии не вижу. Мы предполагали такой вариант развития событий, но хотелось, конечно, чтобы было как можно больше достойных и сильных компаний. Чем больше их работает, тем прозрачнее и конкурентнее среда.