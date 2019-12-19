Красноярские ученые создали новый реагент для добычи серебра

Ученые ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН синтезировали реагент, который позволяет быстрее и дешевле, чем его аналоги, выделять благородные металлы из руд и растворов.

Как сообщается на сайте научного центра, это вещество - дисульфид бисдитиофосфиновой кислоты. Он имеет в своем составе четыре атома серы, которые образуют связанное кольцо с захваченным металлом внутри. Наилучшие результаты реагент показал в работе с серебром.

"Дисульфидный экстрагент можно использовать для различных промышленных серебросодержащих растворов. Его характеристики намного превосходят свойства других реагентов. Это позволяет эффективнее извлекать благородные металлы с меньшими затратами. Тем более сам процесс протекает очень быстро, в течение нескольких минут. В настоящее время мы изучаем возможность извлечения палладия из различных растворов с этим экстрагентом", - приводятся на сайте слова Натальи Григорьевой, кандидата химических наук, старшего научного сотрудника Института химии и химической технологии Красноярского научного центра СО РАН.

Ученые поясняют: благородные металлы, такие как серебро, платина или палладий, не присутствуют в рудах или во вторичном сырье в чистом виде, к том уже их содержание обычно не превышает нескольких миллиграмм на килограмм породы. Чтобы добыть ценные соединения из руды или раствора, в них добавляют экстрагенты - вещества, способные избирательно извлекать отдельные компоненты. Многие экстрагенты слишком дороги, либо их использование подразумевает сложный и долгий технологический процесс, что плохо подходит для промышленного применения. Открытие красноярцев сулит новые возможности для горнодобывающих предприятий.