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19.12.2019 17:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае пять человек погибли в ДТП с полицейской машиной

В Алтайском крае на трассе столкнулись иномарка и служебный автомобиль полиции. В результате аварии погибли пять человек, среди которых четверо полицейских.

Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
В Карелии произошло смертельное ДТП с участием иномарки и автобуса

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр ГУ МВД по краю, авария произошла в 18:50 по местному времени на трассе А-322. Между селами Урюпино и Красный Яр столкнулись полицейский ВАЗ 21074 и универсал Toyota Fielder. Обстоятельства аварии не сообщаются.

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, ДТП произошло на выезде и поселка Красный Яр. Для ликвидации последствий привлекались 29 человек и 12 единиц спецтехники. Дорога в районе ЧП не перекрывалась.

По предварительным данным, в салоне полицейской машины ехали пятеро правоохранителей. Четверо из них погибли, еще одна девушка госпитализирована. В салоне иномарки в момент ДТП находились три человека. Один из них погиб, еще двое госпитализированы. Состояние пострадавших не уточняется.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства происшествия. Уточняется, что все полицейские находились при исполнении.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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