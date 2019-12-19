На Алтае впервые прошел фестиваль театров кукол Сибири

За пять дней на сценах барнаульских театров было сыграно тринадцать спектаклей.

Кукольники со всей Сибири представили конкурсные спектакли. Их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга провели своеобразный мастер-класс, показав работы, отмеченные наградами престижных фестивалей. Особенностью "Зазеркалья" стало расширение возрастных категорий зрителей. В программу вошли спектакли для дошколят, подростков и взрослых.

- На Алтае сделали большое дело, учредив фестиваль и собрав театры, которые находятся в хорошей форме. "Зазеркалье" прошло в замечательной атмосфере. Фестиваль повысил престиж не только краевого театра кукол "Сказка", но и всего театрального Барнаула, это хороший задел на будущее, - отметила председатель жюри фестиваля, театровед и театральный критик, заведующая кабинетом театров для детей в Центральном аппарате СТД РФ Ольга Глазунова.

"Сказка" размещается пока в помещении бывшего кинотеатра "Родина", но уже в 2021 году организаторы встретят участников "Зазеркалья" в новом здании. Благодаря "Зазеркалью" алтайские зрители в полной мере увидели, что такое современный кукольный театр.

В настоящее время Алтайский государственный театр кукол стремительно развивается, и итоги фестиваля прямое тому подтверждение. "Сказка" была отмечена в двух номинациях - "Лучший спектакль" и "Лучшая работа художника". Эти достижения - результат усиленных стараний и слаженной работы всего коллектива.