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19.12.2019 02:43
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Открыли "Зазеркалье"

На Алтае впервые прошел фестиваль театров кукол Сибири
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
За пять дней на сценах барнаульских театров было сыграно тринадцать спектаклей.
Фото: Алтайский краевой театр кукол "Сказка" Фото: Алтайский краевой театр кукол "Сказка"
Фото: Алтайский краевой театр кукол "Сказка"
Фото: пресс-служба Театра кукол
В Уфе Театр кукол показал свой вариант сказки "Алиса в Стране чудес"

Кукольники со всей Сибири представили конкурсные спектакли. Их коллеги из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга провели своеобразный мастер-класс, показав работы, отмеченные наградами престижных фестивалей. Особенностью "Зазеркалья" стало расширение возрастных категорий зрителей. В программу вошли спектакли для дошколят, подростков и взрослых.

- На Алтае сделали большое дело, учредив фестиваль и собрав театры, которые находятся в хорошей форме. "Зазеркалье" прошло в замечательной атмосфере. Фестиваль повысил престиж не только краевого театра кукол "Сказка", но и всего театрального Барнаула, это хороший задел на будущее, - отметила председатель жюри фестиваля, театровед и театральный критик, заведующая кабинетом театров для детей в Центральном аппарате СТД РФ Ольга Глазунова.

"Сказка" размещается пока в помещении бывшего кинотеатра "Родина", но уже в 2021 году организаторы встретят участников "Зазеркалья" в новом здании. Благодаря "Зазеркалью" алтайские зрители в полной мере увидели, что такое современный кукольный театр.

В настоящее время Алтайский государственный театр кукол стремительно развивается, и итоги фестиваля прямое тому подтверждение. "Сказка" была отмечена в двух номинациях - "Лучший спектакль" и "Лучшая работа художника". Эти достижения - результат усиленных стараний и слаженной работы всего коллектива.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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