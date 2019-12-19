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19.12.2019 12:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Место под солнцем

Ввод в эксплуатацию новых СЭС в Республике Алтай приблизит регион к решению проблемы энергодефицита
Текст: Юрий Прокопьев (Горно-Алтайск)
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8044)
В Республике Алтай введена в эксплуатацию крупнейшая в Сибири солнечная электростанция - Усть-Коксинская СЭС установленной мощностью сорок мегаватт. Вместе с ней начала отпускать электро-энергию в сеть вторая очередь Ининской СЭС (пятнадцать мегаватт). В результате мощности солнечной генерации в регионе увеличились сразу вдвое. А в ближайшие годы руководство республики намерено полностью решить проблему энергодефицита с помощью "зеленых" технологий.

СЭС на Горном Алтае стали возводить в 2014 году. За это время стратегический инвестор обеспечил ввод в строй двух солнечных электростанций мощностью пять мегаватт каждая в Кош-Агачском районе, а также Усть-Канской (пять мегаватт), Майминской (25 мегаватт), Онгудайской (пять мегаватт) и первой очереди Ининской (десять мегаватт) СЭС. Суммарный объем инвестиций составил около 6,5 миллиарда рублей.

Между тем уже в январе 2020 года ожидается пуск еще одного объекта - Чемальской СЭС мощностью десять мегаватт. В итоге установленная мощность солнечной генерации в регионе достигнет 120 мегаватт, а расчетная годовая выработка - около 154 миллионов киловатт-часов. По экспертным оценкам, это позволит почти на треть покрыть потребность республики в электроэнергии. В региональном правительстве подчеркивают, что ввод в эксплуатацию новых СЭС повысит надежность электроснабжения районов и снизит потери при передаче электроэнергии без увеличения тарифной нагрузки на жителей.

Фото: прес-служба правительства Республики Бурятия
В Бурятии заработала солнечная электростанция

Республика считается первым в России регионом, в котором создана отрасль возобновляемой энергетики. Этому способствовали исторически сложившаяся энергозависимость и природно-климатические условия, благодаря которым на Алтае 250 солнечных дней в году.

- Долгое время республика вообще не имела собственной генерации, - пояснил глава региона Олег Хорохордин. - Вся электроэнергия поступала сюда по воздушным линиям из соседнего Алтайского края. В первую очередь это влияло на качество электроснабжения - из-за одного упавшего на провода дерева без электроэнергии мог оказаться практически весь регион. Кроме того, появилась угроза дефицита энергомощностей, при котором к электросетям невозможно подключить новых крупных потребителей.

Учитывая, что алтайские власти остановили свой выбор на солнечной генерации, эксперимент по внедрению "зеленой" энергетики в отдельно взятом регионе перерос в стратегическое направление социально-экономического развития республики. В апреле этого года Олег Хорохордин, совсем недавно назначенный врио главы региона, объявил о новых планах, согласованных с инвестором. Речь идет о строительстве еще двух станций в Шебалинском и Усть-Коксинском районах суммарной мощностью пятьдесят мегаватт. Общий объем инвестиций с учетом предыдущих вложений достигнет двадцати миллиардов рублей.

Кроме того, инвестор намерен установить на Кош-Агачской СЭС промышленный накопитель электроэнергии. Пилотный проект, который реализуется совместно с системным оператором ЕЭС России, предполагает, что солнечная электростанция сможет поддерживать стабильное надежное энергоснабжение с помощью аккумуляторных батарей, без создания резервных мощностей на сжигаемом топливе. В случае успешной реализации проекта Республика Алтай станет первым в России регионом, на территории которого работает сетевая СЭС с накопителями электроэнергии.

Прямая речь

Юрий Маневич, заместитель министра энергетики РФ:

- Развитие систем накопления энергии позволит существенно повысить эффективность работы электроэнергетической отрасли, обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. Например, генерация может оптимизировать режимы работы оборудования, распределительные сети - загрузку центров питания, а потребители - расход электроэнергии, при этом сохраняя ее для будущего использования. Сегодня многие страны реализуют пилотные проекты по применению СНЭ в электрических сетях. В России рынок систем накопления энергии формируется - разрабатываются новые технологии.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

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