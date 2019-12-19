На Восточном полигоне рассказали, как стать профессионалом своего дела

Филиал ООО "ЛокоТех" - Восточный полигон - был образован чуть более года назад, однако за это время предприятие сумело заявить о себе. Здесь обеспечивают обслуживание и ремонт локомотивов, производство узлов и деталей для предприятий железнодорожной отрасли. О том, какими успехами компания отмечает уходящий год и что в планах на год грядущий, - наш разговор с заместителем генерального директора по Восточному полигону Михаилом Дудниковым.

Михаил Сергеевич, какие задачи стояли в 2019 году перед полигоном?

Михаил Дудников: Основных задач было несколько. Это и качественное выполнение программ ремонта, и повышение коэффициента готовности локомотивов к эксплуатации (КГЭ). По итогам девяти месяцев мы вышли на второе место среди полигонов "ЛокоТех" по многим показателям. Также отмечу, что в 2019 году наш парк локомотивов пополнился новыми сериями. С начала года на Дальневосточную железную дорогу поступило 28 единиц тягового подвижного состава. Новые маневровые тепловозы и электровозы пополнили парк локомотивных депо Дальневосточное и Сибирцево. А в парке Красноярской железной дороги появилось 36 современных "Ермаков". Они начали обслуживаться в сервисном локомотивом депо (СЛД) Канск - Иланский. Многие депо в этом году получили сертификаты соответствия на выполнение новых видов обслуживания, таких как средний ремонт, который ранее выполнялся только в заводских условиях.

Многие предприятия с 2018 года начали процесс цифровизации производства. Восточный полигон присоединился к цифровым технологиям. Расскажите о результатах.

Михаил Дудников: Да, с июля 2018 года в СЛД Братское начат масштабный проект под названием "Цифровое депо". Его цель - вывести на качественно новый уровень обслуживание и ремонт действующих локомотивов в масштабах всей страны. С июля 2019 года нам удалось добиться выполнения плана КГЭ по сериям 2,3ЭС5К приписки эксплуатационного локомотивного депо станции Вихоревка. А в октябре впервые достигнут показатель КГЭ по всем сериям локомотивов.

Также была успешно внедрена система детального планирования ремонта. Благодаря четкому распределению задач и контролю над процессом ремонта в режиме онлайн время ремонта значительно сокращается. В этом году мы начали распространение этого опыта другие депо. Их у нас 29.

Чем запомнился 2019-й год вам и вашим сотрудникам?

Михаил Дудников: Ежегодно все предприятия Восточного полигона активно принимают участие в конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии", спортивных мероприятиях. Ярко и весело отмечаем праздники - День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. Традиционно участвуем в "Ярмарке вакансий", всероссийской акции "Неделя без турникетов". В этом году подразделения полигона посетило более 1 500 студентов и школьников.

Особенным выдался год для депо, расположенных в границах БАМа. Торжественные мероприятия, посвященные 45-летию магистрали, прошли в СЛД Тайшет, Северобайкальск, Новая Чара, Братское, Амурское и Тында-Северная. Мы наградили заслуженных работников, которые внесли вклад в развитие БАМа. Кроме того, в этом году мы впервые организовали I Спартакиаду Восточного полигона и I Слет молодежи, в которых объединили коллективы с 29 депо и двух заводов.

И еще одна гордость - это участие сотрудников полигона в V юбилейном проекте "Героям - быть!" Конкурс посвящен простым людям и их добрым поступкам.

В этом году на конкурсный отбор было подано свыше 100 заявок, и 28 из них поступили от нашего полигона. Три героя из СЛД Иркутское, Чита и Тында-Северная стали лауреатами номинаций "Кулибины нашего времени", "Оберегая планету" и "Яркий старт".

Каким будет 2020 год на Восточном полигоне?

Михаил Дудников: Наш полигон является самым крупным как по количеству обслуживаемого подвижного состава, так и по числу работников. 2020-й мы объявили Годом персонала, ведь у нас трудится около 25 тысяч человек. Работа пойдет по самым разным направлениям - это социальная политика, оздоровление работников, корпоративная культура, обучение и развитие персонала.

Будем еще более деятельно сотрудничать с учебными заведениями и центрами занятости, ведь нам есть что предложить возможным коллегам.

Кроме того, будет увеличено количество выплат за профессиональное мастерство, классность и наставничество.

А еще в планах на 2020 год в каждом депо создать совет ветеранов для защиты прав и оказания помощи нашим пенсионерам, которые нуждаются в повышенной социальной защите.

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