В следующем году в селе Репьево Тогучинского района начнут строить новую школу.

Сейчас более двухсот учеников репьевской школы, здание которой признано аварийным, обучается в ближайших образовательных учреждениях Тогучинского и Новосибирского районов. Планируется, что к 2022 году в Репьево будет своя школа в новом здании. Всего в Новосибирской области в ближайшие шесть лет построят почти пятьдесят школ и свыше 45 детских садов. Здания будут возведены в рамках национальных проектов "Образование" и "Демография".

Вопросы обновления и модернизации существующих школ, строительства новых объектов образования, повышения квалификации педагогического состава и увеличения мест в школьных и дошкольных учреждениях остаются наиболее важными в социальной политике региона. Только в этом году, по данным городского департамента образования, число дошкольников в Новосибирске увеличилось на 4,5 тысячи. Нетрудно посчитать, что для них потребуется не менее двадцати детских садов.

С 2019-го по 2024 год в рамках нацпроекта "Образование" в Новосибирской области планируется построить 48 школ проектной мощностью 27,8 тысячи мест, что позволит ликвидировать вторую смену в школах. Из федерального бюджета на эти цели регион рассчитывает получить 3,3 миллиарда рублей, в том числе свыше одного миллиарда - в следующем году. В министерстве образования области отмечают, что средства направят на строительство школ, создание 337 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", детского технопарка "Кванториум" и регионального центра по выявлению и поддержке одаренных детей "Альтаир".

К 2024 году необходимо обновить и материально-техническую базу 180 школ, расположенных в сельской местности и малых городах.

За этот же период по нацпроекту "Демография" построят 48 детских садов на более чем девять тысяч мест. Общая стоимость работ - почти семь миллиардов рублей, из которых 3,9 миллиарда - федеральные. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию семнадцать детских садов почти на три тысячи мест. Еще столько же объектов в этом году начали строить.

Всего в Новосибирской области в рамках нацпроекта "Образование" запущено десять региональных проектов. Большое значение уделяется созданию непрерывной системы повышения квалификации педагогов. Это и введение в образовательный процесс стандартов WorldSkills, и открытие одиннадцати специализированных центров компетенций, двадцати отраслевых ресурсных центров, девяти многофункциональных центров прикладных квалификаций и 42 центров проведения демонстрационного экзамена. В 2020 году в рамках нацпроекта будет создан центр опережающей профессиональной подготовки.

Большие средства вкладываются в цифровизацию школ. По проекту "Информационная инфраструктура" регион получил почти 1,5 миллиарда рублей.

К 2024 году скорость интернет-соединения во всех городских школах должна составлять 100 Мб/с, в сельских школах - 50 Мб/с. Начинается внедрение цифровой образовательной среды: в следующем году в проект войдет 101 школа, в течение трех лет - 500 школ. Кроме того, в ближайшие три года будет открыто пять ИТ-кубов - детских центров цифрового образования.

- В этом году на заседании рабочей группы Госсовета был поднят еще один важный для регионов вопрос - в нацпроект не включен капитальный ремонт школ с большой степенью износа. Только в нашей области насчитывается 297 таких объектов. Их надо не только приводить в порядок, но и увеличивать емкость, - сообщил глава региона и руководитель рабочей группы Госсовета по направлению "Образование и наука" Андрей Травников.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

- В этом году мы приступили к реализации региональных составляющих нацпроекта "Образование". Уже на стадии разработки стало понятно, насколько масштабные изменения должны произойти во всех социальных и ключевых экономических отраслях страны. Благодаря нацпроекту мы создаем новую инфраструктуру образования, но без высококвалифицированных педагогов она будет неэффективна. Цель нацпроекта - вывести нашу страну в десятку лидеров по качеству образования. Для себя мы определили конкретную задачу - войти по этому показателю в первую пятерку российских регионов.