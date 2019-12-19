Нужны ли региональным экспортерам зонтичные товарные знаки

Россия должна торговать с зарубежными партнерами не только сырьевыми энергоресурсами, но и продуктами с высокой добавленной стоимостью - такова суть нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

В соответствии с нацпроектом денежный объем несырьевого экспорта страны к 2024 году должен увеличиться почти вдвое, со 135 до 250 миллиардов долларов. Один из инструментов для достижения этой цели - создание в регионах единых зонтичных брендов для продвижения продукции за рубеж общими усилиями. Что сделано в этом направлении в Сибири?

Алтайский край: Добрый знак

Алтайский край, давно позиционирующий свою сельскохозяйственную и продовольственную продукцию как натуральную и экологически чистую, уже несколько лет предлагает местным предприятиям продвигать товары под единым брендом. Зонтичный бренд "Алтайские продукты +100 к здоровью" в регионе разработали еще в 2013 году, а в 2015-м Роспатент официально зарегистрировал этот товарный знак.

- Нашим производителям зачастую сложно продвигать свой индивидуальный бренд, поскольку это очень затратно, особенно за рубежом, и нет гарантий, что его не подделают, - пояснил корреспонденту "РГ" замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алексей Фокин. - Проблема незащищенности брендов сегодня очень актуальна. Мы надеемся, что в ближайшее время будут выработаны определенные шаги на межправительственном уровне, чтобы защитить наших производителей за рубежом. А пока мы на региональном уровне пытаемся помочь нашим предприятиям, в том числе тем, что продвигаем краевой бренд.

Сегодня под товарным знаком "Алтайские продукты" выпускается более 200 наименований пищевой продукции. Девятнадцать алтайских предприятий-производителей имеют право пользоваться этим брендом, который региональные власти представляют на многих официальных мероприятиях как в России, так и за рубежом. Кроме того, на сайте "Алтайские продукты" предприятия и фермерские хозяйства края смогли поместить информацию о более трех тысячах видов товаров.

- Если в странах ближнего зарубежья нашу продукцию знают и покупают, то в странах дальнего зарубежья российское продовольствие малоизвестно, да и культура потребления иная - некоторые популярные у нас продукты там вообще не пользуются спросом, - подчеркивает представитель агрохолдинга "Гудвилл" Илья Ряполов. - Поэтому популяризация за рубежом российского продовольствия как натуральной и экологически чистой продукции - это действенная поддержка.

По словам Алексея Фокина, региональный бренд "Алтайские продукты" был задуман для того, чтобы помогать производителям осваивать не только межрегиональные, но и экспортные рынки:

- Мы представляем продукцию под этим брендом за рубежом на различных выставках, форумах, деловых миссиях, в которых принимают участие делегации Алтайского края. Даже если сами предприятия не участвуют в этих мероприятиях, то там обязательно представлены наш региональный бренд и продукция, которая им маркирована. При этом иностранные коллеги могут не только получить информацию, но и продегустировать сыр, мед, продукцию пантового оленеводства, товары для функционального питания и многое другое, - отметил он.

- Уже не первый год используем зонтичный региональный бренд, - говорит руководитель агропромышленной компании Сергей Бенслер. - Пока мы - единственные производители жареных семечек в Алтайском крае, кто имеет право размещать знак качества "Алтайские продукты". С одной стороны, это ко многому обязывает - нужно поддерживать очень высокое качество продукции. А с другой - конкурентное преимущество. По опыту знаю: когда мы проводим переговоры с потенциальными партнерами, они всегда обращают внимание на бренд "Алтайские продукты".

Иркутская область: Не брендом единым?

В 2018 году Иркутская область установила рекорд по экспорту продовольственных товаров и сельхозпродукции, выручив 33,8 миллиона долларов. В 2019-м, судя по активности производителей, готова его обновить. А к 2024 году показатель планируется увеличить до 86 миллионов долларов. Правда, для этого придется преодолеть существенные инфраструктурные ограничения. В этом наши производители рассчитывают на зарубежных партнеров.

- Шестьдесят восемь процентов экспорта приходится на нашего давнего экономического партнера - Монголию. На втором месте - Казахстан. Потом - Китай, - поясняет министр сельского хозяйства Илья Сумароков. - Кроме того, свою продукцию иркутские сельхозпроизводители и пищевые предприятия отправляют в Корею, Японию, Таиланд, Беларусь.

Для региональных сельхозпроизводителей внешние рынки - это дополнительные возможности сбыта. Уже сегодня производство зерна (в 2018 году собрали 880 тысяч тонн) в Иркутской области намного превышает его внутреннее потребление. А к 2020 году ежегодный урожай зерновых должен превысить один миллион тонн. Кроме того, экспорт более выгоден: внешние цены выше, чем внутри страны.

Министр подчеркнул, что его ведомство работает над созданием системы продвижения и позиционирования продукции АПК региона на международные рынки. Так, совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области подготовлен и издан каталог продукции предприятий Приангарья. Региональные институты развития поддерживают сельхозпредприятия при участии в международных выставках.

Однако даже расширить присутствие на международных рынках, а тем более получить доступ к новым, не так-то просто. Чтобы обеспечить регулярные поставки, нужны современные хранилища для зерна и овощей. И в области, и на границе - для перевалки продукции. Сейчас хранилище на три тысячи тонн овощей достраивает под Иркутском предприятие "Искра". Но этого недостаточно. По словам министра, зарубежные инвесторы готовы вкладываться в создание перевалочных хранилищ на территории Приангарья.

Необходимо работать и над узнаваемостью продукции. А для этого, возможно, учиться кооперироваться, и даже с бизнесом из других регионов - под единым брендом. Работая на экспорт в очень агрессивной среде, производители должны не конкурировать между собой, а уметь выступать единым фронтом.

- Чтобы выйти на международный рынок, нужен крепкий региональный или даже межрегиональный бренд, который будет отвечать международным стандартам, - подтверждает эксперт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Валерий Хорохордин. - Многие производители и целые государства так поступают - это позволяет успешно конкурировать, создает правильную ауру вокруг продукта, снижает индивидуальные затраты на вход в сети, на рекламу, на разработку и адаптацию фирменного стиля. Мы сейчас занимаемся созданием единого логотипа для регионального бренда, который можно размещать на экспортной упаковке товаров из Иркутской области - не только дикоросов, но и молочных продуктов, кондитерских изделий, растительных масел. Он будет адаптирован для англоязычного и китайского рынков. Однако сам по себе не снимет вопрос готовности представителей бизнеса совместно отвоевывать долю рынка, решать, как регулировать качество товара под общим брендом, и так далее.

Новосибирск: Заявит о себе

Новосибирская область одной из первых в стране начала реализацию проекта "Сделано у нас". Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона в 2020 году планирует внедрить систему добровольной сертификации и продвижения местных товаропроизводителей "Новый сибирский продукт" (НСП). Товары с этим знаком будут соответствующим образом стилизованы на полках торговых сетей, участвовать в промоакциях, а производители, прошедшие сертификацию, смогут размещать продукцию на областных ярмарках. Кроме того, они получат поддержку организаций предпринимательской инфраструктуры (Региональный экспортный центр, областной Центр экспорта).

Впервые об этой инициативе минпромторг объявил год назад. Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, все процедуры, необходимые для регистрации знака, закончены, и вот-вот будут получены документы из Роспатента. Желание пройти сертификацию изъявило около трехсот производителей.

- Собственный региональный бренд - это хорошо, он работает на узнаваемость товара и производителя. Но нужно, чтобы жители знали о нем и положительно к нему относились. Ведь, покупая новосибирское, мы даем возможность развиваться местным производителям. А это налоги, зарплата, новые рабочие места. Конечно, если для производителей будут дополнительные опции в виде льгот, преференций и организованного вхождения на рынки, то это пойдет только на пользу, - рассуждает предприниматель Константин Терещенко. - Но и производитель сначала должен заявить о себе, предложить такой продукт, чтобы его полюбили и захотели покупать. Сегодня новосибирцам не надо объяснять, что такое пелядь. А еще пару лет назад мы и представить не могли, что эту рыбу будут подавать в местных ресторанах, что она займет место на полках магазинов и будет пользоваться стабильным спросом у покупателей. Мы изменили вкус новосибирцев: раньше такую рыбу рассматривали исключительно как закуску, а сейчас ее готовят как самостоятельное блюдо.

- Региональное брендирование - отличная идея. Это развитие территории, туризма и производства, повышение индекса посещаемости и узнаваемости, популяризация местных товаров. Товарный знак говорит еще и о качестве продукции, - поделилась своим видением производитель Татьяна Ермакова.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, продукция местных товаропроизводителей в торговых сетях занимает от пяти до 55 процентов в общем объеме, средний показатель - 23 процента. Следующая задача - выход на международные рынки.