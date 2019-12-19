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19.12.2019 02:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Продвигай сибирское!

Нужны ли региональным экспортерам зонтичные товарные знаки
Текст: Елена Демидова (Иркутск) , Татьяна Кузнецова (Барнаул) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
Россия должна торговать с зарубежными партнерами не только сырьевыми энергоресурсами, но и продуктами с высокой добавленной стоимостью - такова суть нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
вряд ли сибирский хамон сможет составить серьезную конкуренцию испанскому на мировом рынке, но его производители в это верят. Фото: Татьяна Кравченко вряд ли сибирский хамон сможет составить серьезную конкуренцию испанскому на мировом рынке, но его производители в это верят. Фото: Татьяна Кравченко
вряд ли сибирский хамон сможет составить серьезную конкуренцию испанскому на мировом рынке, но его производители в это верят. Фото: Татьяна Кравченко
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В соответствии с нацпроектом денежный объем несырьевого экспорта страны к 2024 году должен увеличиться почти вдвое, со 135 до 250 миллиардов долларов. Один из инструментов для достижения этой цели - создание в регионах единых зонтичных брендов для продвижения продукции за рубеж общими усилиями. Что сделано в этом направлении в Сибири?

Алтайский край: Добрый знак

Алтайский край, давно позиционирующий свою сельскохозяйственную и продовольственную продукцию как натуральную и экологически чистую, уже несколько лет предлагает местным предприятиям продвигать товары под единым брендом. Зонтичный бренд "Алтайские продукты +100 к здоровью" в регионе разработали еще в 2013 году, а в 2015-м Роспатент официально зарегистрировал этот товарный знак.

- Нашим производителям зачастую сложно продвигать свой индивидуальный бренд, поскольку это очень затратно, особенно за рубежом, и нет гарантий, что его не подделают, - пояснил корреспонденту "РГ" замначальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алексей Фокин. - Проблема незащищенности брендов сегодня очень актуальна. Мы надеемся, что в ближайшее время будут выработаны определенные шаги на межправительственном уровне, чтобы защитить наших производителей за рубежом. А пока мы на региональном уровне пытаемся помочь нашим предприятиям, в том числе тем, что продвигаем краевой бренд.

Сегодня под товарным знаком "Алтайские продукты" выпускается более 200 наименований пищевой продукции. Девятнадцать алтайских предприятий-производителей имеют право пользоваться этим брендом, который региональные власти представляют на многих официальных мероприятиях как в России, так и за рубежом. Кроме того, на сайте "Алтайские продукты" предприятия и фермерские хозяйства края смогли поместить информацию о более трех тысячах видов товаров.

- Если в странах ближнего зарубежья нашу продукцию знают и покупают, то в странах дальнего зарубежья российское продовольствие малоизвестно, да и культура потребления иная - некоторые популярные у нас продукты там вообще не пользуются спросом, - подчеркивает представитель агрохолдинга "Гудвилл" Илья Ряполов. - Поэтому популяризация за рубежом российского продовольствия как натуральной и экологически чистой продукции - это действенная поддержка.

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По словам Алексея Фокина, региональный бренд "Алтайские продукты" был задуман для того, чтобы помогать производителям осваивать не только межрегиональные, но и экспортные рынки:

- Мы представляем продукцию под этим брендом за рубежом на различных выставках, форумах, деловых миссиях, в которых принимают участие делегации Алтайского края. Даже если сами предприятия не участвуют в этих мероприятиях, то там обязательно представлены наш региональный бренд и продукция, которая им маркирована. При этом иностранные коллеги могут не только получить информацию, но и продегустировать сыр, мед, продукцию пантового оленеводства, товары для функционального питания и многое другое, - отметил он.

- Уже не первый год используем зонтичный региональный бренд, - говорит руководитель агропромышленной компании Сергей Бенслер. - Пока мы - единственные производители жареных семечек в Алтайском крае, кто имеет право размещать знак качества "Алтайские продукты". С одной стороны, это ко многому обязывает - нужно поддерживать очень высокое качество продукции. А с другой - конкурентное преимущество. По опыту знаю: когда мы проводим переговоры с потенциальными партнерами, они всегда обращают внимание на бренд "Алтайские продукты".

Иркутская область: Не брендом единым?

В 2018 году Иркутская область установила рекорд по экспорту продовольственных товаров и сельхозпродукции, выручив 33,8 миллиона долларов. В 2019-м, судя по активности производителей, готова его обновить. А к 2024 году показатель планируется увеличить до 86 миллионов долларов. Правда, для этого придется преодолеть существенные инфраструктурные ограничения. В этом наши производители рассчитывают на зарубежных партнеров.

- Шестьдесят восемь процентов экспорта приходится на нашего давнего экономического партнера - Монголию. На втором месте - Казахстан. Потом - Китай, - поясняет министр сельского хозяйства Илья Сумароков. - Кроме того, свою продукцию иркутские сельхозпроизводители и пищевые предприятия отправляют в Корею, Японию, Таиланд, Беларусь.

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
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Для региональных сельхозпроизводителей внешние рынки - это дополнительные возможности сбыта. Уже сегодня производство зерна (в 2018 году собрали 880 тысяч тонн) в Иркутской области намного превышает его внутреннее потребление. А к 2020 году ежегодный урожай зерновых должен превысить один миллион тонн. Кроме того, экспорт более выгоден: внешние цены выше, чем внутри страны.

Министр подчеркнул, что его ведомство работает над созданием системы продвижения и позиционирования продукции АПК региона на международные рынки. Так, совместно с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области подготовлен и издан каталог продукции предприятий Приангарья. Региональные институты развития поддерживают сельхозпредприятия при участии в международных выставках.

Однако даже расширить присутствие на международных рынках, а тем более получить доступ к новым, не так-то просто. Чтобы обеспечить регулярные поставки, нужны современные хранилища для зерна и овощей. И в области, и на границе - для перевалки продукции. Сейчас хранилище на три тысячи тонн овощей достраивает под Иркутском предприятие "Искра". Но этого недостаточно. По словам министра, зарубежные инвесторы готовы вкладываться в создание перевалочных хранилищ на территории Приангарья.

Необходимо работать и над узнаваемостью продукции. А для этого, возможно, учиться кооперироваться, и даже с бизнесом из других регионов - под единым брендом. Работая на экспорт в очень агрессивной среде, производители должны не конкурировать между собой, а уметь выступать единым фронтом.

- Чтобы выйти на международный рынок, нужен крепкий региональный или даже межрегиональный бренд, который будет отвечать международным стандартам, - подтверждает эксперт Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Валерий Хорохордин. - Многие производители и целые государства так поступают - это позволяет успешно конкурировать, создает правильную ауру вокруг продукта, снижает индивидуальные затраты на вход в сети, на рекламу, на разработку и адаптацию фирменного стиля. Мы сейчас занимаемся созданием единого логотипа для регионального бренда, который можно размещать на экспортной упаковке товаров из Иркутской области - не только дикоросов, но и молочных продуктов, кондитерских изделий, растительных масел. Он будет адаптирован для англоязычного и китайского рынков. Однако сам по себе не снимет вопрос готовности представителей бизнеса совместно отвоевывать долю рынка, решать, как регулировать качество товара под общим брендом, и так далее.

Новосибирск: Заявит о себе

Новосибирская область одной из первых в стране начала реализацию проекта "Сделано у нас". Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона в 2020 году планирует внедрить систему добровольной сертификации и продвижения местных товаропроизводителей "Новый сибирский продукт" (НСП). Товары с этим знаком будут соответствующим образом стилизованы на полках торговых сетей, участвовать в промоакциях, а производители, прошедшие сертификацию, смогут размещать продукцию на областных ярмарках. Кроме того, они получат поддержку организаций предпринимательской инфраструктуры (Региональный экспортный центр, областной Центр экспорта).

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Впервые об этой инициативе минпромторг объявил год назад. Как отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, все процедуры, необходимые для регистрации знака, закончены, и вот-вот будут получены документы из Роспатента. Желание пройти сертификацию изъявило около трехсот производителей.

- Собственный региональный бренд - это хорошо, он работает на узнаваемость товара и производителя. Но нужно, чтобы жители знали о нем и положительно к нему относились. Ведь, покупая новосибирское, мы даем возможность развиваться местным производителям. А это налоги, зарплата, новые рабочие места. Конечно, если для производителей будут дополнительные опции в виде льгот, преференций и организованного вхождения на рынки, то это пойдет только на пользу, - рассуждает предприниматель Константин Терещенко. - Но и производитель сначала должен заявить о себе, предложить такой продукт, чтобы его полюбили и захотели покупать. Сегодня новосибирцам не надо объяснять, что такое пелядь. А еще пару лет назад мы и представить не могли, что эту рыбу будут подавать в местных ресторанах, что она займет место на полках магазинов и будет пользоваться стабильным спросом у покупателей. Мы изменили вкус новосибирцев: раньше такую рыбу рассматривали исключительно как закуску, а сейчас ее готовят как самостоятельное блюдо.

- Региональное брендирование - отличная идея. Это развитие территории, туризма и производства, повышение индекса посещаемости и узнаваемости, популяризация местных товаров. Товарный знак говорит еще и о качестве продукции, - поделилась своим видением производитель Татьяна Ермакова.

По словам министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрея Гончарова, продукция местных товаропроизводителей в торговых сетях занимает от пяти до 55 процентов в общем объеме, средний показатель - 23 процента. Следующая задача - выход на международные рынки.

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