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19.12.2019 02:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Двигатель нацпроектов

Омские предприниматели помогают государству решать социальные задачи
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
В Омской области растет число социальных предпринимателей - в 2019 году этот статус получили более восьмидесяти человек.
Фото: Сергей Мельников Фото: Сергей Мельников
Фото: Сергей Мельников
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
В Самаре и Тольятти предприниматели поделились историями своего успеха

Их деятельность охватывает новые сферы: если раньше это были в основном детские сады и дома престарелых, то теперь соцпредприниматели открывают реабилитационные и оздоровительные центры, развивают спорт, туризм, социальное обслуживание, кадровую подготовку.

В июле 2019 года в России принят закон о социальном предпринимательстве - еще один стимул для бизнеса активно участвовать в реализации нацпроектов. Этой теме был посвящен IX Международный форум социальных предпринимателей "Инносиб - 2019", собравший в Омске 1 300 специалистов из двадцати регионов России и восьми стран. Впрочем, государственные задачи малый бизнес решает уже не первый год.

- Мы не только подключились к выполнению приоритетных национальных проектов, но уже имеем реальные результаты в пяти из них, - сообщила "РГ" руководитель омского Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Ирина Сербина. - Например, в здравоохранении предприниматели делают акцент на доступности медицины и уже оказывают городскому и сельскому населению более 150 медицинских услуг. В сфере демографии работает два направления - активное долголетие и создание развивающих центров для детей до трех лет. Сейчас услугами восемнадцати таких дошкольных учреждений пользуется 785 омских семей. Трудоустроено 335 омичей.

Еще 54 стартапа омичи реализуют в сфере культуры.

"Театр теней", клубы "Омская сударыня" и "Русское платье" уже получили известность. Соцпредприниматели-педагоги делают упор на подготовку дефицитных кадров и внедрение развивающих детских программ. Главной задачей еще одного нацпроекта - поддержка малого и среднего бизнеса - омичи видят повышение уровня занятости населения. И здесь тоже есть результаты. Более шестидесяти процентов тех, кто прошел обучение в ЦИСС, открыли социальный бизнес.

В настоящее время опыт омского ЦИСС тиражируется в 23 субъектах России. Выпускниками школы стали 1 500 человек. Создано более 900 бизнес-проектов. Новые предприятия чувствуют себя уверенно.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Например, из созданных в Омской области трех десятков частных детских садов и интернатов для пожилых людей не закрылся ни один. Все успешно развиваются, предоставляя качественные услуги, - утверждает Ирина Сербина.

Размер государственных субсидий и грантов позволяет предпринимателям купить оборудование, арендовать помещение. Главное, что возвращать эти средства не надо.

- Мы открылись одними из первых именно благодаря гранту, - делится опытом основатель центра раннего развития "Сказка" Ирина Тихоблаженко. - Сегодня стабильно работаем, практикуем принципы индивидуального подхода в воспитании детей. Внедряем методики, благодаря которым дошколята бегло читают, складывают в уме двузначные числа, изучают языки, занимаются музыкой, спортом. Помимо этого, даем бесплатные консультации родителям с проблемными детьми. В нынешнем году в новый филиал приняли восемь одиноких мам с малышами. А поскольку наши услуги востребованы, готовимся расширяться.

Прямая речь

Александр Бурков, губернатор Омской области:

- Из всех российских регионов только Омская область предоставляет субсидии на создание и обеспечение частных пансионатов для пожилых. Сегодня в регионе формируется кластер, участники которого воплощают более тридцати совместных проектов. Чтобы стимулировать процесс, в этом году мы запустили новый вид субсидий резидентам. А в 2020-м поддержим создание ясельных групп и будем компенсировать содержание в них каждого ребенка.

Экономика Бизнес Малый бизнес Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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