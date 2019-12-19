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19.12.2019 12:08
Рубрика: Происшествия

Проверки и закон

Текст: Борис Крылов (первый заместитель прокурора Новосибирской области)
Российская газета - Экономика Сибири № 286(8044)
В сентябре этого года Государственная Дума Российской Федерации в первом чтении приняла поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта". Они ужесточают правила торговли алкогольной продукцией в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающей к ним территории.

Все понимают, что речь идет прежде всего о так называемых "наливайках" - небольших магазинах, которые под видом кафе продают алкоголь в ночное время. Жалоб жильцов домов, в которых расположены такие псевдозакусочные, накопилось более чем достаточно для того, чтобы навести в этой сфере порядок.

Фото: РИА Новости
Как в регионах решается проблема "наливаек"

Рассматриваемый сейчас федеральный законопроект оставляет за регионами право на дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общественного питания, прилегающих к жилым домам - вплоть до полного запрета на основании решения собственников квартир.

Между тем созданная в Новосибирской области межведомственная рабочая группа пришла к выводу, что прежде всего необходимо усилить контроль реализации алкогольной продукции. То есть активнее выявлять нарушителей в ходе внеплановых выездных проверок торговых предприятий. Такие проверки возможны только с разрешения областной прокуратуры. А, как утверждают представители регионального министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства, прокуратура дает добро неохотно - в первом полугодии из 26 заявок согласовала только девять.

Дело в том, что федеральный закон N294-ФЗ, который регламентирует защиту прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля, устанавливает четкие критерии и основания для внеплановых проверок. Ключевым является наличие сведений, содержащих информацию о причинении либо угрозе возникновения причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Потому если кто-то просто пожалуется на расположенную в его жилом доме пивную точку - это еще не основание для проверки.

Отмечу, что из девяти согласованных проверок две были связаны с незаконным оборотом лома цветных металлов. Остальные - с отсутствием лицензии на продажу алкогольной продукции либо торговлей алкоголем вблизи образовательных учреждений.

Это, конечно, немного. Но это не значит, что ситуация безысходная. Выявлять и наказывать нарушителей можно не только в рамках внеплановых выездных проверок.

Соблюдение правила о запрете продажи алкогольной продукции с 22:00 до 09:00 часов возложено на органы полиции при взаимодействии с минпромторгом Новосибирской области. И здесь вполне можно обойтись без прокуратуры.

Гражданам достаточно обратиться в полицию с заявлением. Сотрудники, прибыв на место, должны зафиксировать факт незаконной продажи и наложить административный штраф, а информацию о нарушении направить в областной минпромторг, который отвечает за исполнение условий лицензии на торговлю алкогольной продукцией. Нарушение правил означает лишение лицензии и, соответственно, закрытие такой торговой точки. И тогда псевдозакусочная уже не будет доставлять не-удобства жильцам многоквартирного дома.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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