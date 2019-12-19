Агрохолдинг "Саянский бройлер" сегодня выпускает более пятидесяти процентов мяса птицы в Иркутской области и планирует дальнейший рост производства. Цель масштабной модернизации, рассчитанной на 2016-2020 годы, сформулирована так: "Обеспечить жителей региона вкусной, качественной и доступной по цене продукцией".

И хотя до завершения сроков инвестиционной программы еще целый год, "Саянскому бройлеру" уже есть чем гордиться: в соответствии с планом реконструкции, модернизировано восемнадцать птичников, и до конца года работы завершат еще на двух. В 2020-м планируют отремонтировать шесть птичников.

- Во время ремонта птичник полностью перестраивается: увеличивается его размер, заменяется крыша, пол. Речь не просто об увеличении площадей, - отмечает председатель совета директоров агрохолдинга Владислав Буханов. - Это выход на новый уровень качества. Компьютерная техника обеспечивает поддержание микроклимата, что помогает в течение года избегать резких перепадов температур, контролировать влажность - это влияет на качественные показатели роста птицы.

Кроме того, в дополнение к имеющемуся запущен новый инкубатор, рассчитанный на 18,7 миллиона яиц в год, чтобы обеспечить полную загрузку производственных мощностей, выросших в результате модернизации. Завершен монтаж морозильной камеры вместимостью пятьдесят тонн - это позволит создать резерв для хранения замороженной продукции. Взамен устаревшего введено в эксплуатацию новое оборудование, эффективно перерабатывающее биоотходы.

Перемены произошли и в "Мясограде" - компании, занимающейся переработкой продукции. Здесь установлена вакуумная машина и термоусадочный танк для упаковки деликатесов - это расширит возможности реализации продукции, пользующейся высоким спросом. Теперь она будет продаваться не только в фирменной розничной сети, но и в супермаркетах по всей области. Серьезно обновился ассортимент - в 2019 году жители региона впервые попробовали полуфабрикаты для запекания, жюльен и буженину из красного мяса взрослой курицы.

Еще одно очень важное направление работы - формирование собственной кормовой базы. ПАО "Куйтунская нива", входящее в агрохолдинг, вырастило и собрало 26 147 тонн зерновых и 3 358 тонн рапса. Вся продукция будет переработана на комбикормовом заводе компании. В ближайших планах - значительно увеличить мощности собственного зернохранилища.

- Именно замкнутый технологический процесс позволяет нам контролировать качество продукции на каждом из этапов - от формирования кормовой базы до реализации в розничной сети, - подчеркивает Владислав Буханов. - Качество - это четкое следование стандартам на каждом этапе производства. Нельзя уделять внимание чему-то одному, важен комплексный подход. Поэтому в 2007 году мы внедрили современную систему менеджмента качества, в 2015-м - систему менеджмента безопасности продуктов питания, пройдя сертификацию по международному стандарту ИСО 22000 и инвестировав в нее более десяти миллионов рублей. Система безопасного производства продуктов питания ориентирована не на исправление ошибок или минимизацию ущерба, а на профилактику производственных сбоев. Все процессы, сроки и инструкции детально расписаны, налажен контроль каждого производственного этапа. Мы максимально четко соблюдаем положенные регламенты производства, условия транспортировки, хранения и реализации продукции.

Фото: ООО "Саянкий бройлер"

Неслучайно и в этом году "Саянский бройлер" вновь стал призером рейтинга "100 лучших товаров России". Авторитетное жюри отметило тушку цыпленка-бройлера и натуральные полуфабрикаты из мяса птицы. Персональную награду за достижения в области качества вручили генеральному директору компании Александру Романовскому.

- Наше участие в подобных конкурсах - вызов самим себе, - считает он. - Номинантами этой престижной премии ежегодно становятся ведущие производственные компании со всей страны. Конкуренция огромная, но тем весомее и значимее победа. Знак "100 лучших товаров России" на упаковке - это гарантия качества товара для потребителей. Для предприятия это еще и мощный стимул к дальнейшей реализации намеченных планов.

Что касается потребителей, то они голосуют рублем: на продукцию "Саянского бройлера" всегда высокий спрос. Среди огромного ассортимента каждый найдет что-то свое: поклонники правильного питания - диетическое куриное мясо, любители щедрых застолий - множество деликатесов, занятые на работе женщины - разнообразные полуфабрикаты, которые за несколько минут превращаются во вкусные обеды и ужины для всей семьи. И даже такой требовательной категории покупателей, как пенсионеры, "Саянскому бройлеру" всегда найдется, что предложить.

Факт

Розничная сеть "Саянского бройлера" - более 140 торговых точек. В течение 2019 года там совершили покупки более десяти миллионов жителей региона.

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