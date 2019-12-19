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19.12.2019 02:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вошли во вкус

Томская область увеличивает поставки продуктов на международный рынок
Текст: Татьяна Купцова (Томск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
В ноябре этого года в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Томской области открыли новый завод по переработке рапса.
Томские аграрии активно увеличивают посевы рапса - его можно продавать за рубеж, и он улучшает качество земель. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Томские аграрии активно увеличивают посевы рапса - его можно продавать за рубеж, и он улучшает качество земель. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Томские аграрии активно увеличивают посевы рапса - его можно продавать за рубеж, и он улучшает качество земель. Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Из Омска в КНР отправили первую партию рапсового масла

С момента открытия прошло совсем немного времени, однако предприятие-инвестор уже прочно занимает нишу на рынке азиатских стран. Стоит отметить, что в современный производственный комплекс по переработке масленичных и зерновых культур инвестор вложил 1,2 миллиарда собственных и кредитных средств.

Метод по переработке рапса можно назвать уникальным благодаря использованию современного высокотехнологичного оборудования - холодный отжим без применения химических растворителей путем двухступенчатого прессования с экструзией. Данная технология в России применяется впервые. На заводе создано семьдесят рабочих мест.

Проектная мощность производства - шестьдесят тысяч тонн рапса в год. Продукция ориентирована на экспорт, так как пользуется большим спросом в Китае и странах Юго-Восточной Азии, где рапсовое масло применяют в медицине, косметологии и пищевой промышленности.

На открытии нового производства губернатор Томской области Сергей Жвачкин отметил, что в последние годы томские аграрии активно выращивают рапс, и это неслучайно. По мнению экспертов, выращивание рапса позволяет добиться большей эффективности сельхозпредприятий и, как следствие, повышения доходности в аграрном секторе. Во-первых, рапсовый жмых частично может заменить в рационах кормления птицы и скота более дорогие компоненты - соевый шрот, жмых подсолнечника, экструдированную сою. Это снижает себестоимость откорма и повышает продуктивность в птицеводстве, животноводстве и свиноводстве. Во-вторых, рапс - культура-сидерат (такие называют "зелеными удобрениями"). Он улучшает структуру почвы и угнетает рост сорняков. Следовательно, его применение позволяет улучшить севооборот и качество земель сельскохозяйственного назначения, а также обеспечивает ввод в оборот дополнительных земель на территории региона.

Что же касается экспорта продукции АПК, то, в соответствии с условиями нацпроекта, регион должен наращивать долю экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

- Томская область сегодня делает ставку на производство не только сырья, но и готовой продукции. Поэтому мы поддержали инвестиционный проект по строительству нового производственного комплекса, - подчеркнул Сергей Жвачкин.

Фото: Администрация Липецкой области
Липецкие аграрии собирают рекордные урожаи масличных культур

Мощности завода позволяют перерабатывать сырье не только предприятий холдинга, но и других поставщиков: двадцать процентов продукции холдинг будет производить из собственного сырья, сорок процентов - из сырья хозяйств Томской области, еще столько же будут закупать на территории Сибирского федерального округа. Это открывает новые возможности для агропредприятий макрорегиона.

В рамках "экспортного" национального проекта в Томской области открываются и другие производства. В частности, с 2022 года регион начнет поставки в Казахстан экологически чистой сибирской рыбы. К этому моменту на плановые мощности выйдут два высокотехнологичных завода - рыбоконсервный в Александровском районе и рыбоперерабатывающий в Предтеченске Томской области. Первый будет выпускать до шести тысяч банок консервов в год, второй - до трех тысяч тонн продукции. Отправлять продукцию на экспорт (предварительные переговоры проведены с партнерами в Казахстане) позволяют новые технологии, которые используют эти предприятия: современная упаковка увеличивает срок хранения рыбной продукции. Пока же томская рыба поставляется только в российские регионы - Новосибирскую область, Кузбасс, Алтайский и Красноярский края, Ханты-Мансийский автономный округ.

Справка

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" в Томской области включает в себя четыре региональных проекта. Это "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации экспорта". В числе их ключевых задач - не только стимулирование и поддержка предприятий-экспортеров, но и, например, развитие транспортной инфраструктуры: запланировано строительство мостового перехода через реку Яя, ремонт и реконструкция автомобильных дорог.

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