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19.12.2019 15:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уход под воду ледника в Сибири сняли из космоса

Текст: Екатерина Вострикова

Американские ученые сумели снять из космоса, как ледник Купол Вавилова, находящийся на одном из островов архипелага Северная Земля, к северу от полуострова Таймыр, уходит под воду - погружается его западное крыло.

Фото: REUTERS/Geirix
В Исландии прошли первые в истории "похороны" ледника

На основе снимков исследовали составили видеомодель и опубликовали на YouTube.

С 2013 года Купол Вавилова потерял почти 9,5 миллиарда тонн льда - это около 11 процентов его массы - и резко увеличил скорость передвижения. Однако последние наблюдения заставили ученых предположить, что начался новый процесс - превращения в ледяной поток.

Ранее это считалось двумя разными феноменами, но теперь исследователи предполагают, что таким же метаморфозам могут подвергнуться и другие ледники.

Выводы обеспокоили ученых: вероятно, прогнозы повышения уровня Мирового океана придется пересматривать.

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