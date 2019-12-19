Уход под воду ледника в Сибири сняли из космоса

Американские ученые сумели снять из космоса, как ледник Купол Вавилова, находящийся на одном из островов архипелага Северная Земля, к северу от полуострова Таймыр, уходит под воду - погружается его западное крыло.

На основе снимков исследовали составили видеомодель и опубликовали на YouTube.

С 2013 года Купол Вавилова потерял почти 9,5 миллиарда тонн льда - это около 11 процентов его массы - и резко увеличил скорость передвижения. Однако последние наблюдения заставили ученых предположить, что начался новый процесс - превращения в ледяной поток.

Ранее это считалось двумя разными феноменами, но теперь исследователи предполагают, что таким же метаморфозам могут подвергнуться и другие ледники.

Выводы обеспокоили ученых: вероятно, прогнозы повышения уровня Мирового океана придется пересматривать.