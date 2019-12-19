В ДТП с маршруткой под Тулуном погиб человек и девять пострадали

Возле села Шерагул под Тулуном утром столкнулись внедорожник Isuzu и микроавтобус Ford, который выполнял рейс между Тулун-Шерагул.

По данным ГУ МВД по Иркутской области, погиб пассажир внедорожника. Девять человек, в том числе водитель джипа были госпитализированы в Тулунскую городскую больницу. Их состояние не вызывает у медиков опасений. Обстоятельства аварии выясняются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Тулунского района Михаила Гильдебранта, причиной аварии стал выезд внедорожника на встречную полосу при обгоне. В общей сложности, во внедорожнике ехали четыре человека, в маршрутке - 16 человек.