Емкость цементного рынка в Сибирском федеральном округе, Бурятии и Забайкалье в этом году увеличилась с 5,1 до 5,3 миллиона тонн. Декабрьская оттепель, позволяющая продолжать возведение объектов, на руку производителям "хлеба стройки". Но для увеличения загрузки мощностей по его выпуску (а сегодня предприятия в среднем загружены лишь наполовину) одной хорошей погоды недостаточно.

По данным некоммерческой организации "Союзцемент", при годовом увеличении производства более чем на восемь процентов объемы потребления цемента в России в 2019-м достигнут 58 миллионов тонн. Даже по самым скромным прогнозам, соответствующим негативному сценарию, потребительский рынок страны "прибавит" шесть процентов. При этом лидерами роста останутся Северо-Кавказский федеральный округ (на 22 процента), ЦФО (на пятнадцать процентов), ДФО (на четырнадцать процентов) и Урал (на одиннадцать процентов). Сибирь же существенно отстает.

- Заводы нашего холдинга, согласно прогнозу, в 2019-м произведут около 3,2 миллиона тонн цемента, что немного превышает прошлогодний объем и в целом соответствует общей рыночной тенденции, - отмечает вице-президент по инвестиционному развитию АО "ХК "Сибцем" Александр Черепанов. - Сегодня нам очень важна стабильность, нужно понимание того, что будем делать в следующем году. Мы готовы к участию в реализации инфраструктурных проектов, которые могут стать драйверами роста для цементного рынка Сибири.

Входящее в холдинг предприятие "Сибирский бетон" в этом году увеличило объемы производства и реализации продукции в основном благодаря оживлению на новосибирском рынке. А в Кузбассе цемент-ники участвовали в строительстве Президентского кадетского училища, здания восьмого Кассационного суда общей юрисдикции и третьей очереди скоростной автодороги Кемерово - Ленинск-Кузнецкий. Во многом за счет возведения этих объектов потребление цемента в регионе за год выросло на 6,4 процента. На 2020-й эксперты прогнозируют как минимум пятипроцентный рост, поскольку реализация проектов войдет в более активную фазу, требующую бесперебойной, интенсивной всесезонной поставки качественной продукции с неукоснительным соблюдением технологий.

Мелкие "подснежники" - которые, откровенно демпингуя, появляются на рынке вес-ной и быстро исчезают осенью, - на круглогодичную долгосрочную и ответственную работу не настроены. В отличие от предприятий "Сибирского бетона", у недобросовестных конкурентов нет лабораторий контроля качества с необходимым оборудованием и укомплектованным штатом специалистов. Но, надо сказать, заказчики все чаще предпочитают проверенных поставщиков.

- Мы готовы участвовать в строительстве дороги в обход Кемерова на Мариинск с применением цементобетонных технологий, - подчеркивает Александр Черепанов. - В России они пока не получили широкого распространения, но все приходит опытным путем. Мы же занимаемся этим постоянно. К слову, "Новосибирск-автодор" на днях выиграл тендер на реконструкцию аэропорта Толмачево, и мы рассчитываем поставлять туда бетоны для строительства рулежных и стояночных дорожек: у нас есть мобильные комплексы по производству смесей прямо на месте, что позволит обеспечить беспрерывную и качественную заливку.

Цементники, участвовавшие в последние годы в строительстве и реконструкции трех сибирских аэродромов, к слову, сегодня укрепляют производственную базу, консолидируя активы. Недавно ФАС удовлетворила ходатайство "Сибцема" о заключении договоров управления с АО "Искитимцемент" и АО "Ангарскцемент". Холдинг обязан обеспечить конкуренцию на рынке общестроительного цемента в Западной Сибири, инвестируя в сохранение, поддержание и развитие мощностей, внедряя корпоративную культуру производства, технические и управленческие решения.

"Сибцем", выпускающий сегодня двадцать видов цемента (включая высокие тампонажные марки для нефтегазовой отрасли), тридцать с лишним видов бетона и более сорока наименований хризотилцементных изделий, готов к участию в серьезных инфраструктурных проектах. Это прежде всего строительство железнодорожной ветки Кызыл - Курагино в Туве и Красноярском крае и пятнадцатикилометрового Северомуйского тоннеля-2 в Бурятии, необходимых для освоения Удоканского месторождения меди и Озерского свинцово-цинкового месторождения, включая создание инфраструктуры (дороги, поселки вахтовиков и так далее). Помимо этого, в стране стоит задача - обеспечить восемьдесят миллионов тонн грузооборота через Северный морской путь, а также "расширить" узкие места для грузопассажирских перевозок на Дальний Восток и дальше, в страны АТР, что потребует реконструкции БАМа и Транссиба.

- В решении экономических и социальных проблем Сибири ключевую роль должно сыграть строительство автодороги Урал - Владивосток, двухполосной в каждую сторону, а рядом с ней - высокоскоростной железнодорожной магистрали, - полагает исполнительный вице-президент АО "ХК "Сибцем" Сергей Шепталин. - Это позволит от Москвы до бухты Золотой Рог добираться на поезде не восемь дней, а преодолевать путь за двое с половиной суток на скорости 250-300 километров в час. Вот о чем нужно вести речь и к чему стремиться. А у нас сейчас порой вагоны с цементом, отправленные потребителям на расстояние четыреста километров, простаивают по полмесяца.