В Красноярском крае мать насмерть закормила младенца сухим молоком

В Красноярском крае 22-летнюю местную жительницу суд признал виновной в причинении по неосторожности смерти семимесячной дочери.

Как сообщает Интерфакс, обвинение доказало, что в 2017 году женщина с самого рождения дочери кормила ее искусственными смесями, не предназначенными для питания младенцев. В том числе давала ребенку сухие сливки.

Предупреждения врачей она игнорировала, а когда девочке стало плохо, не обратилось вовремя за медицинской помощью.

В конце концов семимесячную девочку на скорой помощи доставили в больницу с острой кишечной инфекцией. Врачи констатировали у нее полиорганную недостаточность, спасти ребенка не удалось.

Суд приговорил мать ребенка к шести месяцам ограничения свободы.