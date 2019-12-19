Что нужно малому и среднему бизнесу и чем ему может помочь муниципальная власть? "Сверка часов" состоялась в рамках форума "Инвестируй в Новосибирск", который в этом году проходил в пятый раз при поддержке общественных организаций "Опора России" и "Деловая Россия".

- Бизнес-диалог помогает нам разобраться в проблемах, в той или иной ситуации, понять, что еще необходимо сделать, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат и улучшить возможности для развития малого и среднего предпринимательства, - отметил мэр Анатолий Локоть.

По его словам, сегодня город особенно заинтересован в развитии бизнеса: c прошлого года в муниципальной казне остается десять процентов от платежей, взимаемых по упрощенной системе налогообложения. А это как раз налоги МСБ.

Первый вопрос мэру касался строительства здания на Красном проспекте, 4, которому за шестнадцать лет так и не суждено было стать автовокзалом. Год назад муниципалитет заявлял о готовности признать инвесторов (всего их около семидесяти) владельцами незавершенного объекта. В достройке здания городские власти участвовать не будут, сообщил Анатолий Локоть. Так как построен новый автовокзал на Гусинобродском шоссе - его официальное открытие состоялось 18 декабря.

Транспортная доступность вокзала, впрочем, вызывает обеспокоенность горожан. Чтобы было удобнее добираться, мэрия пообещала продлить некоторые маршруты общественного транспорта и перенести конечные остановки. Появятся и новые маршруты - они будут проходить в непосредственной близости от автовокзала. Некоторые автобусы будут останавливаться на его территории - для этого предусмотрена площадка отстоя общественного транспорта. Кроме того, следующим летом начнется строительство трамвайной линии. С 21 декабря 2019 года по 1 марта 2020 года на новый автовокзал будут переведены все межмуниципальные, межрегиональные и международные маршруты. Часть автобусов (например, следующих в аэропорт Толмачево, райцентры Тогучин, Карасук, Колывань, Ордынское, а также в Кемеровскую область, Бишкек, Худжанд) будет по-прежнему отправляться от старого здания на Красном проспекте.

Благоустройство - еще один блок вопросов, который интересен предпринимателям. В конце ноября этого года главным архитектором города, заместителем начальника департамента строительства и архитектуры мэрии был назначен Александр Ложкин - основатель конкурса архитекторов "Золотая капитель". Ему предстоит отвечать за такие направления как планировка территорий, разработка генплана Новосибирска, работа с обманутыми дольщиками, соблюдение дизайн-кода городской среды. Проблем в этих сферах достаточно.

Представители ассоциации дизайнеров и архитекторов предложили совместно с мэрией разработать проекты благоустройства территорий 17-го военного городка и поймы реки Каменки, а также реконструкции участка набережной реки Оби между Заельцовским парком и Речным вокзалом. Бизнес готов профинансировать проектировочные работы. По словам мэра, "идея полностью вписывается в концепцию обустройства зеленых зон, которая сегодня является одной из приоритетных в развитии Новосибирска".

Что же касается ситуации вокруг улицы Предпринимателей, то, возможно, здесь не обойдется без общественных слушаний. Общественники выступают за ее изъятие из транспортного каркаса, чтобы обустроить парк в русле реки Ельцовка 1-я. Бизнес, в свою очередь, напоминает о необходимости транспортной доступности этой территории и просит руководство города разрешить конфликт.

На взгляд исполнительного директора Новосибирского областного отделения "Опоры России", вице-президента Ассоциации малоформатной торговли России Наталии Кошелевой, наиболее болезненным вопросом для предпринимательского сообщества стала реализация проекта "Умные остановки".

- Новосибирск признан лучшим торговым городом страны, здесь представлены все форматы. Но за последнее время наша организация получила около девятисот обращений от владельцев и арендаторов объектов нестационарной торговли. Беспокойство вызывает решение мэрии привлечь концессионера к модернизации 250 остановочных павильонов. Предприниматели, которые сегодня добросовестно ведут малоформатную торговлю, должны получить приоритетное право участвовать в проекте реконструкции и обновления остановок, - отметила Наталия Кошелева.

Как сообщил заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Максим Леоненко, из 250 остановочных павильонов 156 предполагается совместить с объектами дорожного сервиса. Все они будут оснащены интерактивными модулями. Концессия предполагает более 300 миллионов рублей инвестиций.

- Мы не запрещаем сдачу в аренду этих объектов представителям малого бизнеса. Они смогут обратиться к единому оператору и заключить с ним договор на использование павильона. У предпринимателей есть шанс сохранить свой бизнес на условиях договора субаренды, - пояснил Максим Леоненко.

Сейчас управление потребительского рынка мэрии разрабатывает механизм размещения торговых павильонов, которые будут демонтированы в ходе реализации проекта, на альтернативных местах.

Мэр Анатолий Локоть поручил профильным структурам городской администрации в ближайшее время рассмотреть предложения предпринимателей.

Прямая речь

Ольга Касаткина, председатель совета по защите интересов малого и среднего бизнеса Железнодорожного района Новосибирска:

- Несмотря на то что бизнес формирует главный городской финансовый ресурс - налог на доходы физических лиц, - руководство города воспринимает его не как стратегического партнера, а, скорее, как разового спонсора. Это невольно проявляется даже в названии форума "Инвестируй в Новосибирск". То за счет бизнеса оборудуем парковочные карманы на Красном проспекте, то убираем их. То провозглашаем, что летние кафе должны сделать новосибирские улицы "парижскими", то поднимаем плату за землю в восемьдесят раз. То пусть на остановках будет как можно больше комфорта и услуг, то выгоняем тех, кто их предоставляет, ради одного концессионера. Не вижу сегодня недостатка городской инфраструктуры развития бизнеса. Предприниматели готовы вместе с властями и стратегию развития города выстраивать, и тактику выбирать. Но совет по развитию МСБ при мэрии Новосибирска по существу перестал быть таковым.