В этом году в АПК Новосибирской области появились инвестпроекты, связанные с созданием и развитием тепличных хозяйств. Таким образом власти решают задачу самообеспечения региона овощами.

Как показало ежегодное исследование ВЦИОМ, проведенное при поддержке компании "Bayer Барометр", наиболее часто употребляемые продукты в рационе россиян - хлеб, хлебобулочные изделия и рас-тительные масла. Их не реже двух раз в неделю употребляет 91 процент респондентов. Большинство участников опроса (83 процента) предпочитает приобретать сельскохозяйственные продукты отечественного производства. У половины респондентов в рационе еже-дневно присутствуют свежие овощи. При этом при покупке овощей, фруктов и другой продукции растительного происхождения только семнадцать процентов ориентируются на безопасность и всего шесть процентов - на питательные свойства. Половине опрошенных в первую очередь важна свежесть продуктов.

В декабре прошлого года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в 2019-м регион на сто процентов самостоятельно обеспечит себя овощами, выращиваемыми в закрытом грунте. Тогда в Новосибирском районе открыли вторую очередь теп-личного комбината "Толмачевский". С вводом ее в эксплуатацию общая площадь хозяйства превысила семнадцать гектаров. Капитальные затраты составили четыре миллиарда рублей, в том числе 1,8 миллиарда - на строительство второй очереди.

Напомним, что в 2012 году в регионе завершили строительство тепличного комбината "Новосибирский" общей площадью более семнадцати гектаров и стоимостью 1,9 миллиарда рублей. В нем ежегодно выращивают свыше двенадцати тысяч тонн огурцов, томатов и зелени.

Осенью этого года на полную мощность вышел еще один тепличный комбинат в Новосибирском районе. Ввод третьей очереди "Садов Гиганта" обошелся в 800 миллионов рублей, общие капитальные затраты составили 2,2 миллиарда. Площадь комбината - одиннадцать гектаров, объем производства - восемь тысяч тонн картофеля и овощей в год.

В Ордынском районе агропредприятие "Дары Ордынска", занимающееся выращиванием зерна, картофеля и овощей в открытом грунте, готово увеличить объемы производства в связи с перспективой строительства в Новосибирской области крупного завода по выпуску снеков. Соглашение о реализации проекта ориентировочной стоимостью двенадцать миллиардов рублей было подписано в феврале на Российском инвестфоруме - 2019.

В этом году под посадку картофеля в "Дарах Ордынска" отведено 300 гектаров, под овощеводство открытого грунта (капуста, морковь, свекла, тыква, кабачок) - 159. В среднем на предприятии собирают ежегодно пятнадцать тысяч тонн картофеля и семь тысяч тонн овощей. В перспективе агрофирма готова увеличивать производство картофеля до сорока-шестидесяти тысяч тонн и приступить к выращиванию чипсовых сортов.

Как отмечают в региональном правительстве, предприятиям отрасли оказывают финансовую поддержку и организационную помощь в решении вопросов электроснабжения, обустройства территории, кадастрового учета. Например, "Сады Гиганта" получили господдержку на сумму около 1,5 миллиона рублей, в том числе на компенсацию час-ти затрат на приобретение оригинальных и элитных семян.

В свою очередь Центр компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, который работает на базе регионального Агентства инвестиционного развития, рассматривает возможность стимулирования сбыта местной сельхозпродукции. Среди предлагаемых мер - организация районных оптово-распределительных центров, фермерских рынков в областном центре, реализация продукции через федеральные интернет-магазины и создание региональной электронной платформы сбыта.

Участники недавно прошедшего Новосибирского аграрного форума отметили, что овощеводство может служить драйвером роста аграрного производства. Тем более, как утверждает директор центра научно-технологического прогнозирования Высшей школы экономики Александр Чулок, одним из глобальных трендов АПК становится изменение модели питания - люди все больше ориентируются на био- и экопродукты.