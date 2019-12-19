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19.12.2019 16:44
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Предъявили счета

Как отразилось на строительном рынке Сибири изменение порядка долевого участия
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Спецвыпуск № 286(8044)
В Сибири сдали в эксплуатацию первый объект, возведенный по схеме проектного финансирования.

"Исторической" стала вторая очередь новосибирского жилого комплекса "Солнечные часы".

Напомним: с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в сфере долевого строительства. Теперь застройщики вынуждены привлекать средства участников с помощью специальных счетов эскроу.

Фото: istock
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В дальнейшем это предполагает полный отказ от прямого привлечения денег дольщиков. Строительство будет вестись за счет средств застройщиков либо банков - на условиях проектного финансирования с привлечением эскроу-счетов. При этой схеме участники долевого строительства передают средства не девелоперу, а банку, который "замораживает" деньги на период строительства дома. Средства будут перечислены застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком. Таким образом, эскроу-счет выполняет обеспечительную функцию по обязательствам застройщика.

В Сибирском главном управлении Банка России считают, что это позволит защитить деньги покупателей строящегося жилья.

- Если строительная компания обанкротится, люди смогут сразу и полностью вернуть всю внесенную сумму. Покупатели, которые уже заключили договор с застройщиком и заплатили ему напрямую, в случае проблем будут получать возмещение по старой схеме - через государственный Фонд защиты прав дольщиков, - прокомментировали нововведения в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

К часу икс и финансовые учреждения, и строительные компании готовились более года. Эксперты заверили, что обвала рынка не случится. На федеральном уровне установлены четкие критерии для проектов, завершение строительства которых возможно без использования эскроу-счетов, то есть будут финансироваться по старой схеме. Такое право дано застройщикам, объекты которых находятся в высокой степени готовности - построены не менее чем на тридцать процентов, и в них продано по договорам долевого участия (ДДУ) более десяти процентов общей площади жилых и нежилых помещений, включая машино-места.

По данным пресс-центра управления Росреестра по Новосибирской области за семь месяцев текущего года всего зарегистрировано около 18,6 тысячи ДДУ, а это на тридцать процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество зарегистрированных в июле ДДУ снизилось почти в три раза по сравнению с количеством договоров, зарегистрированных в июне, - 5 057. В Росреестре объясняют это как раз вступившими в силу изменениями. За первый месяц действия обязательного проектного финансирования, то есть за июль этого года, - таких договоров насчитывалось около ста, а на конец августа - свыше трехсот.

Как сообщил заместитель председателя Сибирского банка - управляющий Новосибирским отделением Сбербанка России Игорь Безматерных, сейчас банк финансирует семь проектов по счетам эскроу. В банке говорят об увеличении объемов спроса на проектное финансирование: в этом году Сбербанк уже профинансировал проекты на сумму в десять миллиардов рублей.

Фото: istock
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По данным пресс-службы Сибирского ГУ Банка России, на 28 октября 2019 года в Новосибирской области застройщики заключили с банками девятнадцать кредитных договоров, в рамках которых открыто 767 счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. Остатки средств на этих счетах составили 1,6 миллиарда рублей.

В Сибирском федеральном округе десять банков уполномочено работать с эскроу-счетами в долевом строительстве. Финансовая организация может отказать застройщику из-за его ненадежности или низкого качества пакета документов. Компании нужно представить полную, достоверную и правильно оформленную документацию. Банк оценивает проект строительства и затем принимает решение о финансировании.

Справка

В Сибирском федеральном округе, по информации аппарата полпреда президента РФ в СФО, с привлечением денежных средств граждан ведется строительство более 1,2 тысячи жилых домов. Свыше семидесяти процентов от общего числа объектов будет достраиваться по старым правилам. По данным Банка России, количество заключенных в СФО кредитных договоров с застройщиками, использующими счета эскроу для расчетов по ДДУ, на 28 октября текущего года составило 43 (на 30 сентября - 37) на общую сумму 19 миллиардов рублей. Количество открытых счетов эскроу по этим договорам составило 1 332 (в сентябре - 1 036). Остаток средств на счетах эскроу - 2,9 миллиарда рублей.

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