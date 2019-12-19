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19.12.2019 00:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Смог под присмотром

За вредными выбросами будут следить в режиме онлайн
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Передвижная лаборатория для непрерывного мониторинга качества воздуха поступила в Новокузнецк по нацпроекту "Экология". Современное измерительное оборудование поможет специалистам определять источники загрязнения и принимать меры для ликвидации последних.

У автомобиля солидная начинка стоимостью 15 миллионов рублей. Целый метеорологический и аппаратно-программный комплекс для сбора, обработки, хранения и передачи на удаленный сервер данных о взятых пробах. Их передвижной пункт может отбирать автоматически специальными зондами в любой точке города. И тут же анализировать. Измерения будут проводиться по целому ряду позиций. Малейшее превышение концентрации сразу отобразится на мониторе.

На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей

Место замеров с привязкой к территории аппаратура зафиксирует в режиме онлайн и немедленно отправит результаты в Росприроднадзор. Важно, что воздух можно мониторить, не заезжая на территорию того или иного предприятия. Достаточно находиться в пределах его санитарно-защитной зоны.

В Новокузнецке, включенном в приоритетный список российских городов с максимальным загрязнением атмосферы, к 2024 году вредные выбросы промышленных предприятий должны сократиться не менее чем на двадцать процентов к уровню 2017-го. Такое предписание в очередной раз разослали промышленникам в связи с режимом неблагоприятных метеоусловий, или "черного неба". Прошлой зимой Новокузнецк и Кемерово переживали этот режим десятки раз. И уже в начале декабря 2019-го в безветренную и влажную погоду на оба города опускался густой и удушливый смог.

- Использование новейшего оборудования позволит прежде всего проконтролировать, насколько промышленные гиганты реально снижают выбросы, - отмечает руководитель Центра лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу Константин Винс. - Важно дать достоверную информацию как жителям, так и надзорным и контролирующим органам.

Малейшее превышение концентрации сразу отобразится на мониторе. Место замеров с привязкой к территории аппаратура зафиксирует автоматически

Федеральный проект "Чистый воздух" предусматривает для улучшения ситуации в Новокузнецке целый комплекс мероприятий. В том числе здесь оборудуют восемь постов круглосуточного мониторинга загрязнения воздуха, пять из которых уже доставлены в город. Всего же на модернизацию "наблюдательной" системы направят 180 миллионов федеральных рублей.

Кстати

В Челябинске начали продавать новогодние шары с черным снегом. Часть вырученных от их продажи средств производители обещают направить на покупку дополнительных датчиков мониторинга атмосферы. "Мы решили сделать проект в поддержку системы независимого мониторинга воздуха, которая в Челябинске работает несколько лет. И с помощью такого новогоднего сувенира привлекаем внимание к этой системе", - пояснил автор проекта Антон Калюк. По его словам, сувениры уже заказали в 25 городах России и пяти зарубежных странах.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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