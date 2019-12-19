На Ставрополье из-за пожара на рынке эвакуировали 80 человек

В городе Светлограде Ставропольского края произошел пожар на центральном рынке. В результате инцидента были эвакуированы 80 человек, сообщили в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел утром. Пожару сразу же был присвоен второй номер сложности. К счастью, жертв в результате ЧП удалось избежать.

- Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 80 человек на безопасное расстояние, - заявили в региональном главке МЧС РФ.

Пожар удалось ликвидировать за час. В тушении приняли участие 47 человек и 18 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.