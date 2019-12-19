Восемь жителей КЧР признаны виновными в экстремизме

К различным срокам лишения сводбоды приговорены восемь жителей Карачаево-Черкесии (КЧР), которые состояли в запрещенной в России экстремисткой организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра". Хабезский районный суд республики признал их виновными в экстремизме и незаконном обороте оружия.

Как сообщает СКР по республике, представители созданной еще в 2016 году в КЧР ячейки этой экстремисткой организации занимались пропагандой исключительности и превосходства своей идеологии и неполноценности официальных религиозных деятелей.

Организатором сообщества местный житель, за два года в группу добровольно вступили еще семь человек. В 2018 году они приступили к вовлечению в свою ячейку других участников из местного населения.

Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ и МВД республики, у членов группы изъяли оружие и экстремистские материалы.