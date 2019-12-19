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19.12.2019 17:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Из старых судов в Заполярье сделают шары

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Мурманской области будет построен мини-металлургический завод, производящий мелющие шары и сортовой металлопрокат, в том числе арматуру для строительства. Его предполагается разместить в поселке Никель, где будет закрыто плавильное производство, чтобы жители поселка не оставались без работы. В качестве сырья завод будет использовать металлолом, в том числе корпуса старых судов, затопленных в Кольском заливе, сообщил представитель одного из инвесторов проекта Алексей Райкевич на деловой конференции, посвященной развитию поселка.

Фото: Пресс-служба администрации Кольского района
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Мелющие шары используются в промышленности для измельчения руды. Вместе с рудой они закладываются в барабан, при вращении которого шары перемалывают породу, вращаясь вместе с ней. Такие шары востребованы на горнопромышленных предприятиях, и Мурманская область входит в число их основных потребителей в России. Но на Северо-Западе мелющие шары не производятся, их приходится завозить из Западной Сибири, и столь дальняя перевозка увеличивает их стоимость на 10-13 процентов.

- Здесь достаточная ресурсная база, много лома черных металлов, но весь он вывозится из Мурманской области на экспорт, - подчеркнул он. - Кроме того, Мурманская область стала пилотной площадкой федерального проекта по подъему затонувших судов, и наши мощности пригодятся при их утилизации.

Сейчас инвесторы проекта определяют его сроки. С частью банков уже достигнута договоренность. Осталось дождаться данных от технических консультантов, чтобы конкретизировать бюджет проекта. Пока его ориентировочная стоимость составляет около 3,5 миллиардов рублей. Предполагается производить 55 тысяч тонн шаров и 80 тысяч тонн сортового проката в год. Завод даст поселку 350-400 рабочих мест.

 

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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