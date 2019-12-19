КС РФ разъяснил порядок возврата НДС в сделках с банкротами

Конституционный суд Российской Федерации подтвердил право покупателя на возврат НДС при совершении сделки с компанией-банкротом. Главное - чтобы обе стороны действовали добросовестно, пояснил судья-докладчик КС РФ по данному делу Константин Арановский.

Изучением налогового законодательства судьи занялись по просьбе Арбитражного суда Центрального округа, который рассматривает спор между мясоперерабатывающим комбинатом "Подлесный" и налоговой инспекцией.

Как следует из материалов дела, комбинат закупил партию свиней у АПЦ "Фатежский" и заплатил за нее в соответствии со счетом-фактурой с выделенной суммой НДС.

В соответствии с действующими нормами НК РФ эта сумма подлежит возврату, и "Подлесный" заявил ее к вычету в уточненной декларации по НДС.

Однако налоговая служба не только не согласилась с вычетом, но также насчитала мясопереработчикам пени и штраф - на том основании, что "в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 НК РФ операции по реализации имущества банкрота не подлежат обложению налогом на добавленную стоимость".

То есть покупатель не имел права включать НДС в сумму сделки, а покупатель - оплачивать такие счета.

Правомочность подобного подхода Арбитражный суд оценить самостоятельно не смог и обратился за разъяснениями в КС.

С одной стороны, ситуацию можно рассматривать как нарушение принципа равного налогообложения, вытекающего из конституционного принципа равенства перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ).

С другой стороны, операции по реализации имущества или имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством РФ банкротами, по закону не подлежат налогообложению. Однако необходимо учитывать, что сделка между "Фатежским" и "Подлесным" была совершена в рамках обычных хозяйствующих отношений, а не процедуры банкротства.

Представители сторон, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, а именно Налоговой кодекс РФ, в оценке ситуации разошлись еще на этапе публичных слушаний. Например, по мнению полномочного представителя президента в КС РФ Михаила Кротова, "Подлесный" сам совершил сделку с нарушениями, а потому расплачивается за ее последствия.

Законодателю надлежит устранить разночтения, причем это может быть корректировка как Налогового кодекса, так и закона о банкротстве

В свою очередь полномочный представитель правительства РФ Михаил Барщевский напомнил суду определение КС РФ 2014 года. В котором, в частности, подчеркивается, что "указанное право налогоплательщика (на возмещение НДС. - Прим. ред.) не может быть обусловлено исполнением контрагентами и предшествующими им лицами своей обязанности по уплате НДС, а также финансово-экономическим положением и поведением иных (третьих) лиц".

В итоговом решении суд подтвердил, что считает эту точку зрения единственно верной. Положения статьи 146 НК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той мере, в которой сложившаяся правоприменительная практика позволяет неоднозначное толкование права налогоплательщика на налоговый вычет во взаимоотношениях с партнером-банкротом.

- КС в очередной раз настаивал на принципах справедливого налогообложения. Если власти обещают, что при выставлении счета-фактуры с обозначенной суммой НДС можно получить налоговый вычет, значит, так и должно быть, - пояснил Арановский. - Кроме того, мы настаиваем на принципе формальной определенности налогообложения.

Теперь федеральному законодателю надлежит устранить обнаруженные разночтения, причем это может быть корректировка как Налогового кодекса, так и закона о банкротстве. А до тех пор судам и налоговой службе надлежит руководствоваться принципом добросовестности участников.

- Если и покупатель, и конкурсный управляющий хорошо представляют себе, что выделение суммы НДС в счетах-фактурах заведомо не оборачивается его уплатой в бюджет, то такое поведение можно определить как сговор, - пояснил судья КС, - и его ни закон, ни КС поощрять не может. Однако если есть условия, необходимые для получения вычета, значит, он должен быть предоставлен.