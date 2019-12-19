Шторм оставил без света Новгородскую область

После прошедшего накануне над Новгородской областью шторма в регионе зафиксированы массовые перебои в подаче электроэнергии. Ремонтные службы мобилизованы для ликвидации последствий стихии.

Как сообщает МЧС России по Новгородской области, ветер скоростью до 27 м/с нарушил электроснабжение в 18 районах, в зоне отключения находится 221 населенный пункт. Социально значимые объекты не пострадали, но без света остаются 5386 домов, в которых проживает 7744 человека, в том числе 580 детей.

На местах работают 17 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов. Всего в восстановительных работах заняты 133 человека и 50 единиц спецтехники. Также в особом режиме работают сотрудники МРСК "Новгородэнерго".