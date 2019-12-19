Сказочные волшебники из России и Финляндии обменялись подарками

В преддверии Нового года встретились два сказочных волшебника России и Финляндии - Дед Мороз из Великого Устюга и финский Йоулупукки. Произошло это на российско-финляндской границе в районе таможенного перехода "Брусничное" в Ленинградской области.

Встреча Деда Мороза и Йоулупукки символизирует добрососедские отношения между двумя странами. Эта традиция берет начало с 2002 года, когда в Выборге проходили Дни Великоустюгского муниципального района. Именно тогда и договорились о проведении ежегодных встреч Деда Мороза с Йоулупукки.

На таможенном переходе взрослые радовались как дети, а дети были просто счастливы - не каждый раз можно увидеть настоящих волшебников, которые исполняют желания и приносят подарки. Без подарков не обошлось и на этот раз. Дед Мороз подарил своему финскому коллеге шоколадный сувенир, а Йоулупукки - корзину с имбирными пряниками и другими сладостями. Ими и угостили детишек, которые их сопровождали. Затем зимние волшебники пригласили всех в большой хоровод.

- Дружба - это самое главное волшебство, которое необходимо в мире, - сказал на российский Дед Мороз.

Кстати, как признался российский сказочный персонаж, он уже получил около трех миллионов писем. И дети, и взрослые загадывают желания и ждут их исполнения. Дед Мороз уже отправился в свое большое новогоднее путешествие. За три последних года он проехал 40 тысяч километров, побывал в 260 социальных учреждениях и 220 семьях, вручил 325 тонн подарков.

Между тем

Согласно исследованию "Авито Работа", проведенному в 22 крупнейших городах России, самая высокая стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки - в Москве и Санкт-Петербурге, в среднем 2340 и 1950 рублей соответственно. Третьим в рейтинге Ростов-на-Дону - за визит сказочных дедушки и его внучки горожане готовы заплатить 1780 рублей. Наиболее низкие расценки - в городах Поволжья. Так, в Ульяновске их приглашение обойдется в 1130, в Ижевске - в 1080, ну а в Тольятти - в 900 рублей. Чаще других к себе домой главных новогодних персонажей приглашают все те же москвичи - 9,7 процента. Питерцы на втором месте - 7,4 процента, на третьем месте краснодарцы - 4,1. Ну а реже других видеть у себя дома Деда Мороза и Снегурку желают жители Екатеринбурга и Тюмени - 0,9 и 0,6 процента.

Подготовил Андрей Мельников