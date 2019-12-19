В Калининграде запретят строить дома выше девяти этажей

Поправки в генеральный план Калининграда, которые сейчас находятся на обсуждении, запретят возводить в городе дома выше девяти этажей. В историческом центре региональной столицы под запрет попадут здания выше семи этажей. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Исключения составят проекты, получившие специальные разрешения градостроительного совета. Порядок выдачи таких документов будет детально прописан, власти подключат к процедуре общественность. В список условий, предъявляемых к застройщикам, включат создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

По словам губернатора, важно не допустить повторения ситуации, которая сложилась в бурно застраиваемом микрорайоне "Восточный". В этом году в рамках нацпроекта "Образование" в "Восточном" открылась самая крупная в регионе школа, рассчитанная на 1,7 тысячи детей. Но добраться до учреждения сложно из-за неразвитой транспортной инфраструктуры.

- От планов застройщиков зависят наши бюджетные решения, - пояснил Антон Алиханов. - В интересах горожан, которые живут в микрорайоне, дети которых учатся в новой школе, мы в этом году закончили ремонт двух улиц.