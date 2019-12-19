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19.12.2019 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Калининграде запретят строить дома выше девяти этажей

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в генеральный план Калининграда, которые сейчас находятся на обсуждении, запретят возводить в городе дома выше девяти этажей. В историческом центре региональной столицы под запрет попадут здания выше семи этажей. Об этом заявил глава Калининградской области Антон Алиханов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Исключения составят проекты, получившие специальные разрешения градостроительного совета. Порядок выдачи таких документов будет детально прописан, власти подключат к процедуре общественность. В список условий, предъявляемых к застройщикам, включат создание объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

По словам губернатора, важно не допустить повторения ситуации, которая сложилась в бурно застраиваемом микрорайоне "Восточный". В этом году в рамках нацпроекта "Образование" в "Восточном" открылась самая крупная в регионе школа, рассчитанная на 1,7 тысячи детей. Но добраться до учреждения сложно из-за неразвитой транспортной инфраструктуры.

- От планов застройщиков зависят наши бюджетные решения, - пояснил Антон Алиханов. - В интересах горожан, которые живут в микрорайоне, дети которых учатся в новой школе, мы в этом году закончили ремонт двух улиц.

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