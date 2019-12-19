В Карелии произошло смертельное ДТП с участием иномарки и автобуса

На севере Карелии пассажирский автобус, следовавший по маршруту "Петрозаводск - Сегежа", столкнулся с легковым автомобилем. По уточненным данным Госавтоинспекции республики, пострадали 13 человек, водитель иномарки погиб.

Авария произошла в среду вечером на 708-м километре федеральной трассы "Кола" в Сегежском районе.

Водитель иномарки в условиях снегопада предпринял попытку обгона двух грузовиков. Он не успевал его завершить и попытался вернуться в свою полосу, но ударился о дорожное ограждение и врезался в автобус на встречной полосе.

Владелец легкового автомобиля скончался в машине скорой помощи. Его пассажирку в тяжелом состоянии отправили в больницу. В рейсовом автобусе находились 15 пассажиров. Троих из них доставили в лечебное учреждение, еще десятерым назначили амбулаторное лечение. На месте работали спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.