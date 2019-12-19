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19.12.2019 18:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Карелии ввели штрафы для любителей самовольно наносить граффити

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Карелии принят местный закон, который устанавливает административную ответственность за самовольное нанесение надписей, рисунков и граффити на стены домов, общественных и административных зданий.

Фото: Пресс-служба АПК Безопасный город/youtube.com
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За подобное нарушение положен штраф. Первый раз он составит от одной до двух тысяч рублей, это касается физических лиц, написал на своей странице в соцсети глава Карелии. Если же человек пойдет на правонарушение во второй раз, то ему придется отдать от двух до пяти тысяч рублей.

Действие данного закона не распространяется на проведение конкурсов и фестивалей граффити, если они организуются с разрешения местных властей.

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