В Петербурге водитель попытался сломать палец сотруднику ДПС

В Красносельском районе Петербурга при составлении протокола о нарушении правил парковки виновный водитель попытался сломать палец на руке полицейского.

Как сообщает радио "Спутник" РИА Новости, во время составления протокола на проспекте Народного Ополчения 42-летний мужчина не только схватил за руку сотрудника ГИБДД при попытке сломать палец, но и несколько раз его ударил.

Хулиган был задержан, в отношении его возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Правоохранителю была оказана медицинская помощь, он продолжил несение службы.