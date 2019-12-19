В Пскове из-за сильного ветра обрушился памятник XIX века

В Пскове из-за сильного ветра частично обрушился двухэтажный дом, который является объектом культурного наследия регионального значения. Речь идет о городской усадьбе Ивановой, возведенной во второй половине XIX века рядом с церковью Козьмы и Дамиана с Примостья.

По информации пресс-службы городской администрации, завалы здания разбирает собственник. Второй этаж планируется демонтировать, первый - затянуть баннером на усиленных конструкциях.

Однако комитет по охране объектов культурного наследия региона выступил против разборки конструкции. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета Наталью Тихомирову, региональные чиновники пожалуются на эти действия в полицию.

Сильный ветер обрушился на Псков в среду, 18 декабря, во второй половине дня. По словам заместителя начальника управления городского хозяйства городской администрации Антона Ляугминаса, в течение вчерашнего вечера и сегодняшней ночи ветер повалил 12 деревьев. Стихия повредила пять автомобилей, два дорожных знака и три светофора.