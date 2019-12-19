В Пскове преподаватель вуза убил женщину и закопал ее в лесу

Псковские следователи возбудили уголовное дело в отношении преподавателя местного филиала академии ФСИН. Работника вуза подозревают в убийстве женщины, тело погибшей было закопано в лесу, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Псковской области.

39-летний преподаватель признался в преступлении, он сам пришел в полицию с повинной.

По предварительным данным, убийство произошло 13 декабря: преподаватель распивал спиртное со своей знакомой. В какой-то момент собеседники поссорились, и работник вуза избил знакомую. Женщина скончалась от ударов.

Осознав, что знакомая мертва, преподаватель вывез тело в лес и закопал. Но через несколько дней его замучила совесть и он обратился в полицию.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.