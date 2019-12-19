В России ограничат стоимость отелей на время ЧЕ-2020 в Петербурге

Правительство ограничило стоимость гостиничных номеров в Санкт-Петербурге на время проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Чтобы исключить спекулятивное завышение цен, определена максимальная стоимость гостиничного обслуживания для различных категорий номеров, начиная с койкоместа в хостелах и заканчивая пятизвездочными апартаментами.

Для отелей уровня "пяти звезд" потолок в зависимости от типа номера начинается от 30 тысяч рублей, максимальная цена для самых дорогих апартаментов установлена в 525 тысяч. В четырехзвездочном отеле номера будут стоить не выше 22-94 тысяч, в "трех звездах" - 15-30 тысяч, в двухзвездных гостиницах - от 1,5 до 12 тысяч, в "одной звезде" - от 1,2 до 7,8 тысячи. Самое дешевое проживание можно будет найти в хостелах "без звезд" - не выше 1 тысячи рублей.

Такой порядок цен начнет действовать за десять дней до первого матча в Петербурге и снимут ограничения спустя 10 дней после последней игры.

Чемпионат Европы в нашей стране откроется 13 июня матчем Бельгия-Россия. Последняя игра турнира на стадионе "Санкт-Петербург" запланирована на 3 июля, когда состоится один из четвертьфиналов.